El Gobierno de Estados Unidos anunció que ya no hay migrantes haitianos en el campamento dispuesto bajo un puente de Texas. Para hacerlo, fueron necesarios unos 17 vuelos de deportación, viajes en autobús de regreso a México e incluso el permiso a muchos de ellos para quedarse en EEUU. Así, lograron vaciar el lugar y derrumbar los refugios improvisados. Esta crisis puede que haya terminado, pero existe otra que amenaza las relaciones entre la Casa Blanca y la Patrulla Fronteriza porque supuestamente sus oficiales golpearon a los migrantes con látigos.

Todo comenzó con las fotos de migrantes haitianos cruzando Río Grande desde México y las autoridades a caballo, que tenían látigos en mano, tratando de detenerlos. De inmediato la Administración los responsabilizó de pegarles a los migrantes. Kamala Harris, quien por cierto se desentendió del problema en los peores días, tan solo se declaró «profundamente preocupada» y mencionó «la época de la esclavitud».

Biden fue más directo. «Les prometo que esa gente pagará», dijo ante la prensa, haciendo referencia a los agentes que están saturados de labores desde que el demócrata asumió la presidencia. Este derogó leyes que se transformaron en incentivos para quienes buscan emigrar a EE. UU. El fotógrafo, Paul Ratje dejó claro que él y sus colegas «nunca vieron agentes azotando a nadie». Un video del mismo momento, demuestra que el fotógrafo está en lo correcto.

Video from @StorytellerSBM might help clear up the “whipping” controversy. Some of us have known for days there was no contact, and I hope this is shared as much as the incriminating photos. I hope @CBP sees this for their investigation. I hope @POTUS @VP @SecMayorkas see this. https://t.co/ovmtq5nTOc

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) September 24, 2021