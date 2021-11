Así lo dejó saber la Casa Blanca. Joe Biden tiene intención de postularse para las elecciones de 2024, cuando tenga 82 años de edad. La información la dio a conocer Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Administración demócrata. No es para menos que medios estadounidenses comenzaran a hacerse eco de esta noticia. La salud del mandatario genera gran preocupación en la ciudadanía debido a los repetidos episodios que ponen en duda su lucidez.

“Hubo informes de que el presidente Biden les estaba diciendo a los aliados que se postulará para la reelección en 2024. ¿Puede confirmar si se postulará? ¿Le está diciendo eso al personal?», consultó un periodista a bordo del Air Force One cuando iban rumbo a Carolina del Norte. «Sí, esa es su intención», respondió Psaki, según reseña el New York Post.

Los demócratas vienen de perder más de dos millones de votos en las elecciones a gobernadores en Virginia y Nueva Jersey en comparación con los comicios presidenciales de noviembre de 2020. El presidente está sufriendo una drástica caída de su popularidad. En varias encuestas no supera el 44 % de aprobación frente al 53 % que tenía cuando asumió el cargo. Así lo retrató el informe más reciente Reuters e Ipsos.

"That's his intention," White House press secretary Jen Psaki told reporters Monday when asked if Biden would seek a second term in 2024.

Democrats and pundits had been speculating whether Biden would campaign for reelection before his birthday last weekhttps://t.co/N5qXLTH8q2

— Washington Examiner (@dcexaminer) November 22, 2021