Mucho se ha hablado de una posible candidatura presidencial de Kamala Harris para el año 2024. Se ha barajado como la alternativa más probable, ya que en ese momento el presidente Joe Biden tendría la avanzada edad 82 años. De hecho, candidatos a las elecciones de medio término al Congreso cuentan con la vicepresidente para impulsar sus postulaciones. Sin embargo, recientemente la funcionaria descartó que haya tenido alguna conversación con el mandatario al respecto.

«Absolutamente no», respondió a George Stephanopoulos de ABC News. Por lo tanto, persisten las dudas de si la Harris considera lanzar su candidatura o por el contrario, quiere evitar hacerla público. Lo cierto es que las pistas podrían estar en la tensión interna que hoy atraviesa la Casa Blanca.

«Exasperación y disfunción: el frustrante inicio de Kamala Harris como vicepresidenta de EE.UU.», así tituló CNN una reciente investigación que reveló las incomodidades de la funcionaria y del resto de su equipo porque sienten que no se le está preparando o posicionando adecuadamente y que por el contrario, «se le está dejando de lado».

«Estoy muy, muy emocionada con el trabajo que hemos logrado», declaró —de forma evasiva— cuando fue interrogada por este punto durante la entrevista a ABC News. Tal como suele hacer con las preguntas incómodas de la prensa, Harris se rio al momento de responder. Lo mismo ocurrió en junio cuando le consultaron sobre la crisis fronteriza.

Asked whether Pres. Biden has told her whether he's going to seek reelection in 2024, VP Harris tells @GStephanopoulos they are focused on infrastructure, national security and other priorities.@GStephanopoulos: “So, you're not discussing 2024 yet?"@VP: “Absolutely not.” pic.twitter.com/B29CW0Verm

— Good Morning America (@GMA) November 18, 2021