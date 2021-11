El mapa político de Estados Unidos ya no es el mismo del año pasado, cuando Joe Biden ganó las elecciones presidenciales. Los electores parecen haber cambiado su percepción del gobierno demócrata y de varios de sus funcionarios. Por eso, a través del voto han rechazado la ola «woke» que busca infiltrarse en las calles y en las escuelas, sumado a los planes para aumentar impuestos y en general el discurso progresista que envuelve al país.

Los resultados de las elecciones celebradas este martes 2 de noviembre en varios estados así lo demuestran. Los más predominantes en Virginia y Nueva Jersey, donde se eligió al gobernador. Tomando en cuenta los factores que hoy empañan la política estadounidense, los resultados tambalean al bando demócrata. Los números se transformaron en un termómetro con miras a las elecciones intermedias de 2022, en las que los republicanos aspiran a recuperar la Cámara de Representantes y el Senado.

Comenzamos por Virginia. Glenn Youngkin, un empresario que hizo de la influencia de los padres en las escuelas un tema central de su campaña, ganó la gobernación con 1.668.935 votos, es decir, 50,9 %. Su contrincante, el demócrata Terry McAuliffe obtuvo 1.588.118 votos, lo que se traduce en 48,4 %, según el reporte de CNN con 98 % de los votos escrutados. Los números parecen estrechos a simple vista. Sin embargo, es necesario comparar con las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 para entender el enorme golpe electoral que sufre la Administración Biden.

Cuando Joe Biden compitió por la Presidencia de Estados Unidos obtuvo en Virginia 2.413.568 votos (54,4 %) frente al expresidente Donald Trump con 1.962.430 (44,2 %), de acuerdo con el conteo final. Era una ventaja demócrata de 10,2 puntos porcentuales. Sin embargo, aquel apoyo se erosionó. Ahora los demócratas, con Terry McAuliffe como candidato, quedaron 2,5 % por debajo del republicano Youngkin. El resultado indica que desde noviembre de 2020 hasta el mismo mes de este año el partido perdió 825.450 votos.

Nos trasladamos a Nueva Jersey con un escenario más reñido. Con 90 % de las boletas escrutadas, el demócrata Phil Murphy consigue 1.211.457 votos (50,8 %) frente a 1,192,017 (49,2 %) del republicano Jack Ciattarelli. Una ventaja de tan solo 0,7 %.

¿Qué pasaba hace un año? Biden ganaba con 2.608.335 votos (57,3 %), mientras Trump conseguía 1.883.274 votos (41,4 %). Hubo 15,9 puntos de diferencia a favor del Partido Demócrata. Entre el año pasado y este los demócratas perdieron 1.396.878 votos en Nueva Jersey. En resumen, entre ambos estados los demócratas perdieron 2.222.328 votos.

Han surgido opiniones y análisis tras estos resultados, especialmente entre las facciones del bando demócrata protagonizadas por el ala moderada y el ala de extrema izquierda. «Ojalá los progresistas reciban la llamada de atención», dijo una fuente demócrata moderada a Fox News.

El portal cita que cuando la carrera de Virginia estuvo casi definida, comenzaron acusaciones de que el bando más radical del partido «podría estar yendo demasiado lejos» en temas que van desde el gasto gubernamental masivo hasta el «despertar» en la educación y otras instituciones, alejando a los votantes suburbanos.

Eso, sin duda, está incomodando a los ciudadanos. La comentarista Candace Owens resumió en un tuit los resultados de varios estados. «América está cansada del ‘despertar'», aseguró.

Democrats went woke against parents in Virginia—parents won.

MLB went woke against Atlanta—Atlanta won.

Democrats went woke against the taxpayers in New Jersey— and it isn’t looking good.

America is tired of woke.

— Candace Owens (@RealCandaceO) November 3, 2021