Álex Saab, quien actualmente es señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se encuentra encarcelado en Estados Unidos y este lunes se declaró inocente del caso de corrupción por el cual está siendo investigado. Una decisión que había sido adelantada anteriormente por Henry Bell, uno de sus abogados y confirmada este lunes frente a la sala del tribunal federal de Miami.

La justicia estadounidense está llevando adelante el proceso judicial contra Álex Saab por el supuesto lavado de unos 350 millones de dólares. A pesar que el colombiano defiende su «inocencia», nuevos testimonios salen a la luz sobre los negocios en los que estaría involucrado. El más reciente quedó retratado en un documento firmado por el abogado del exprofesor Bruce Bagley que explicó cómo Saab pagaba a abogados en EE.UU. mientras se reunía con investigadores federales.

De inmediato el bufete Baker & Hostetler, encargado de defender a Saab, salió a desmentir que su cliente haya colaborado con Estados Unidos. No obstante, no se negó que las reuniones se llevaran a cabo. Por lo tanto, el caso está lejos de llegar a su fin y tal parece que el colombiano no está dispuesto a asumir el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero que lo llevaría a cumplir hasta 20 años de cárcel.

En otros detalles de la audiencia, el abogado de Saab, Neil Schuster, se refirió a su cliente en la corte como “diplomático de la República Bolivariana de Venezuela”, según el reporte de The Associated Press. El calificativo forma parte de la retórica chavista que desde hace meses intentó revertir la extradición. Entre sus tantas maniobras, Maduro le atribuyó el cargo de «embajador plenipotenciario de Venezuela en África». También quiso incluirlo en el diálogo con la oposición en México. Nada funcionó.

Alex Saab pleads not guilty. Attorney says he represents “the Diplomat for the Bolivarian Republic of Venezuela.” https://t.co/S1gDiHoDiM — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 15, 2021

¿Qué pasaba si se declaraba culpable?

Esta segunda audiencia fue suspendida el 1 de noviembre pasado a pedido de la defensa del colombiano. De manera que Saab tenía dos semanas más para considerar si se declaraba culpable. En aquel encuentro virtual a través de la plataforma Zoom que incluyó al juez federal y abogados de Saab, el fiscal Kurt Lunkenheimer pidió desestimar los siete primeros y dejar solo el de conspiración para lavado de dinero, basándose en las «garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición».

Así ocurrió, un solo cargo quedó vigente, aunque los abogados alegaron inocencia. Asumir la presunta responsabilidad es el paso que normalmente dan los acusados que llegan a acuerdos de colaboración con la Fiscalía con el objetivo de obtener penas más leves si son condenados.

En este encuentro el barranquillero, de 49 años, no emitió palabra. En su lugar, hablaron sus abogados.

Los otros acusados

Queda claro, según la investigación de Estados Unidos, que Saab no actuaba solo. Así como se habría apoyado en el exprofesor Bruce Bagley, al empresario también lo rodeaba una red de personas del círculo chavista que facilitaban y ganaban millones dentro del entramado de corrupción.

Cinco personas fueron acusadas en relación al caso contra el denominado como «testaferro» de Maduro. Entre ellos el colombiano Álvaro Pulido y el exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora. La acusación formal señala que alrededor de julio de 2015 y hasta al menos 2020 «conspiraron con otros para blanquear el producto de un plan de soborno ilegal». Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión.

Recientemente fueron calificados como «fugitivos» por la justicia estadounidense. Se estima que recibieron 1600 millones de dólares y ellos habrían alcanzado transferir aproximadamente 180 millones a bancos en Estados Unidos. Puede que Álex Saab se declare inocente, pero en paralelo estas investigaciones siguen avanzando.