La respuesta de los abogados de Álex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, fue inmediata. Negaron que su cliente haya colaborado con Estados Unidos, como sugirieron previamente documentos judiciales relacionados con el caso de Bruce Bagley, un exprofesor que habría recibido pagos de parte del empresario colombiano.

También rechazaron cualquier vínculo con Bagley, argumentando que «nunca ha trabajado para él (Saab) de ninguna manera». Esto a pesar de que sobre el exprofesor de la Universidad de Miami pesan dos cargos por lavado de dinero, ya que –según la información publicada por Joshua Goodman de The Associated Press– Bagley habría servido para desviar pagos a los abogados de Saab a Estados Unidos.

Sin embargo, hay un detalle importante. En ninguna parte del texto, David Rivkin, abogado del bufete Baker & Hostetler, negó que las reuniones hayan ocurrido. Tan solo rechazó que Saab «haya cooperado».

«En todo momento, Álex Saab ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha realizado todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del gobierno de Venezuela«, agregó el breve comunicado que busca exculpar al empresario que fue extraditado desde Cabo Verde a EE. UU. por el lavado de unos 350 millones de dólares obtenidos de manera ilícita a través del programa gubernamental Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Alex Saab through his attorney says allegations he cooperated with US against Venezuela's government are "totally false."

Attorney David Rivkin said all of Saab's activities had the full blessing of Maduro's government.

He does not deny the meetings with US officials however. pic.twitter.com/n19A9thNBw

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2021