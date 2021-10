Mientras que Xi Jinping amenaza con la «reunificación» entre la China comunista y Taiwán, el ejército del Dragón Rojo ejecutó simulacros militares en la provincia de Fujian. A esta provincia y la isla tan solo las separa el mar, de ahí que los ensayos se vuelvan noticia. La acción involucró a tropas de «choque», zapadores y especialistas en botes.

El Ejército Popular de Liberación difundió un video de soldados en embarcaciones asaltando una playa, lanzando granadas de humo, rompiendo las defensas de alambre de púas y cavando trincheras en la arena, replicó una nota de Reuters. La proximidad hacia Taiwán le permiten a la provincia de Fujian ser un sitio lanzamientos clave. De acuerdo con el reporte, las tropas se «dividieron en múltiples oleadas para apoderarse de la playa y realizar tareas de combate en diferentes etapas». Ocurrió «en los últimos días» en la parte sur de la provincia.

La pregunta que ronda a la comunidad internacional es hasta dónde llegará este nuevo capítulo de tensiones. Y es que a Taiwán no solo la respalda Estados Unidos, también lo hacen otros 15 países que reconocen oficialmente su gobierno democrático, así como 57 adicionales que mantienen relaciones no oficiales. Por lo tanto, el conflicto abarca muchos claroscuros en materia de relaciones internacionales.

La respuesta puede estar en voces de expertos citados por Associated Press. Coinciden en que el conflicto armado no es inminente, pero a medida que aumenta la actividad militar, crecen los temores de que un percance o un error de cálculo «puedan dar lugar a una escalada involuntaria». Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pidió a Pekín y a Washington reparar su relación «completamente disfuncional», para «evitar a toda costa una Guerra Fría».

El drama central entre EEUU y China

Los simulacros en Fujian se suman al vuelo reciente de unos 150 aviones del comunismo chino en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán. Cuando las aeronaves incursionaron en esa zona, el ministerio de Defensa en Taipéi alertó de inmediato que China podría invadir la isla para el año 2025. Desde entonces el resto del mundo volvió a centrar su mirada en un conflicto que ha estado latente durante más de 70 años.

“El tema de Taiwán ha dejado de ser una especie de tema estrecho, y se ha convertido en un teatro central, si no el drama central, en la competencia estratégica entre Estados Unidos y China”.

La frase pertenece a Evan Medeiros, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional para Asia, cuando gobernó Barack Obama. Un artículo de The New York Times explicó que el destino de la isla «tiene el potencial de remodelar el orden regional».

Hace pocos días también trascendió que componentes estadounidenses estarían desde hace un año en la isla entrenando tropas taiwanesas para una eventual guerra con la República Popular de China. No obstante, vale la pena destacar parte del análisis hecho por The New York Times. China ahora actúa con creciente confianza. En parte porque «muchos funcionarios, incluido Xi, opinan que el poder estadounidense ha flaqueado». Agrega que «los fracasos de Estados Unidos con la pandemia de COVID-19 y sus trastornos políticos han reforzado esos puntos de vista».

Ahora bien, en todo este conflicto no hay que olvidar que China le pisa los talones a EE. UU. en capacidad militar. El país gobernado por Xi Jinping tiene el segundo presupuesto de defensa más grande del mundo, con 252.000 millones de dólares en 2020. El primero siguió siendo la nación norteamericana con 778.000 millones de dólares. Del mismo modo, es necesario tener en cuenta que el gasto de Pekín sigue creciendo por 26º año consecutivo, de acuerdo con el portal Statista.

El Ejército Popular de Liberación publicó el video sobre los ensayos militares este lunes 11 de octubre. Sin embargo, en las imágenes se apreció un cielo despejado. Esto, según Reuters, sugiere que el simulacro no se realizó el lunes, ya que el sur de Fujian está siendo afectado actualmente por una tormenta tropical que pasa entre Taiwán y Filipinas. Entonces, ¿Desde cuándo China está ejecutando estos ejercicios? ¿Habrá otras pruebas de las cuales el mundo se vaya a enterar cuando sea tarde?