El ministro de Defensa de Taiwán, Chiu Kuo-cheng, alertó este miércoles que China podría invadir su territorio para el año 2025. De acuerdo con el líder de la cartera, Pekín ya «tiene la capacidad para perpetuar el ataque, pero a un alto costo», según consignó CNA. Es por esto que pronostica que el gigante asiático podría realizar una «invasión a gran escala» dentro de cuatro años, cuando el coste sea menor.

Por otra parte, Chiu recalcó que Taipéi y Beijing atraviesan «su peor momento en 40 años». Durante los últimos días, el régimen chino ha enviado alrededor de 150 aviones a la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa. Esta área no está definida ni regulada por ningún tratado internacional e incluye territorio de Taiwán y de China continental.

Frente a esto, el ministro de Defensa llamó a estar «preparados» y no descartó un posible enfrentamiento bélico. Asimismo, informó que el 64 % del presupuesto anual de su cartera será destinado a repeler un eventual ataque del gigante asiático.

De esta forma, invertirán en sistemas antibuques y en el desarrollo de misiles supersónicos Hsiung Feng III. Con este armamento esperan contrarrestar el poderío de los buques de asalto anfibio Tipo 075 de Beijing.

Foco de conflicto

Taiwán ha sido un constante foco de conflicto tanto para China como para Estados Unidos. Por una parte, Xi Jinping intenta someter a la isla reclamando su soberanía a través de una agresiva política militar. Las recientes incursiones de su flota área en la ADIZ son un fiel reflejo de ello.

Por otro lado, Washington es el principal suministrador de armas de Taipéi y por lo tanto, su mayor aliado ante un eventual conflicto bélico con Pekín. Las provocaciones de China en territorio taiwanés son un claro llamado de atención para la Casa Blanca.

Este martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que conversó con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre esta situación. De acuerdo con el demócrata, el líder del Partido Comunista Chino (PCCh) acordó respetar la Ley de Relaciones de Taiwán. Esta fue aprobada en 1979 con el fin de «mantener la paz, la seguridad y la estabilidad en el Pacífico Occidental».

Para ello, los países se comprometen a sostener «relaciones comerciales amistosas, relaciones culturales y de otro tipo» con Taipéi.

«He hablado con Xi sobre Taiwán. Estamos de acuerdo en que cumpliremos con el acuerdo. Ese es el punto en el que estamos y he dejado claro que no creo que él (Xi) deba hacer otra cosa que no sea cumplir con el acuerdo» expresó Biden ante la prensa.