DC Comics decidió celebrar el #ComingOutDay «Día Internacional para Salir del Clóset» con una particular noticia. La popular editorial estadounidense anunció este lunes que el nuevo Superman, Jon Kent, hijo de Clark Kent y Louis Lane, es abiertamente bisexual. Esto ha generado algunas críticas entre los fanáticos que van más allá del cuestionamiento a lo que desde el conservadurismo se considera la imposición de un lobby gay. Las reiteradas revelaciones sobre la orientación sexual de personajes de dibujos animados y películas apuntan más bien a una «inclusión forzada» con fines mercadotécnicos.

Según informó el portal de espectáculos TMZ, el gigante de los cómics dio a conocer la orientación sexual del superhéroe esta mañana. Asimismo, hizo un breve adelanto de la relación amorosa que mantendría con otro personaje de su mismo sexo en el próximo número de la historieta.

Se trataría de Jay Nakamura, un joven reportero y gran admirador de la madre de Jon Kent. Según afirmó DC Comics, su historia será lanzada el 9 de noviembre en Estados Unidos con el estreno de su quinta edición, Superman: hijo de Kal-El.

Por otra parte, Tom Taylor, autor de la caricatura, explicó el origen de la bisexualidad del superhéroe. «A lo largo de los años en esta industria, probablemente no te sorprenderá escuchar que me han rechazado personajes e historias queer. Sentí que estaba decepcionando a las personas que amaba cada vez que esto sucedía», afirmó.

Es por esto que impulsó la idea de alzar un nuevo personaje LGBT, esta vez del mundo de Superman.

