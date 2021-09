Alana es una haitiana que dio a luz en la localidad Del Rio, en Texas. Ella y su bebé, Mateo, eran dos de miles de migrantes que se refugiaban bajo un puente durante el pasado fin de semana, en una oleada que tomó por sorpresa a la Casa Blanca. Eran casi 14000 migrantes en el lugar, un número que viene bajando conforme la Administración de Joe Biden aplica medidas urgentes y con escasa planificación. Una de estas han sido los vuelos de expulsión, otra es permitir a los migrantes que se queden en el país. El criterio de selección no está claro. Lo cierto es que muchos están botando sus documentos de residencia en otros países para intentar engañar a las autoridades de inmigración y calificar para asilo.

La joven madre tomó un vuelo desde Texas hasta Orlando, Florida, según su relato, difundido por la periodista Ali Bradley. Ella, podría ser parte de los migrantes haitianos que están siendo liberados en EE. UU. De acuerdo con funcionarios estadounidenses que declararon a Associated Press, dichas personas recibieron avisos para comparecer en una oficina de inmigración dentro de los próximos 60 días.

Se desconoce cuántos migrantes han sido deportados y a cuántos se les ha permitido quedarse en el país. De esos 14000 que estaban bajo el puente en Texas, ahora quedan unos 4700, según el reporte de Bradley. Lo que ha pasado con ellos es cuestionado por Byron Donalds, miembro de la Cámara de Representantes. El congresista critica que el dinero de los contribuyentes se use para trasladar a las personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos. «Mientras hablamos, Biden transporta migrantes haitianos a Florida y otros estados en lugar de tomar medidas reales para detener esta creciente crisis», aseguró.

Tampoco hay detalles sobre los millones de dólares que está costando a la Administración Biden recibir, atender y procesar a los migrantes que logran cruzar la frontera. En marzo pasado trascendió el pago de 86 millones de dólares para habitaciones de hotel y otros servicios. No obstante, no hay balances oficiales.

Spreading the problem isn't solving the problem.

YOUR tax dollars are flying illegal immigrants to a city near you by the droves.

As we speak, Biden is flying Haitian migrants to Florida & other states instead of taking real action to stop this mounting crisis. https://t.co/W7Vb2RzasM

— Byron Donalds (@ByronDonalds) September 22, 2021