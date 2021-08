El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ejerció presión sobre la posición de Joe Biden hacia los regímenes autoritarios de la región. No solo lo exhortó a contribuir al restablecimiento de internet en Cuba, también le recordó que su administración no está haciendo nada contra dictaduras como las que padecen Venezuela y Nicaragua.

«Necesitamos apoyar al pueblo de Cuba», aseveró el gobernador. Durante las protestas en la isla, DeSantis había solicitado a la Casa Blanca tomar cartas en el asunto. El presidente Joe Biden asomó la posibilidad de devolver el servicio de internet a la isla pero hasta los momentos no ha habido novedades.

Otra de las frases del republicano tiene que ver con la influencia de China y Rusia en ese país caribeño. Lazos más que comprobados con decenas de tratados económicos, venta de armas e incluso el papel del Dragón Rojo como único proveedor de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba SA (ETECSA).

«Una Cuba libre sería del interés de los Estados Unidos de América», fueron las palabras de DeSantis. Aseveró que apoyar al régimen de La Habana significa aprobar la influencia de China y Rusia en el hemisferio occidental ya que ambos países buscan «instaurar su nefasta influencia» en todo el mundo.

«Si no quieres la influencia china, no quieres la influencia rusa, entonces deberías querer liberar a Cuba «.

El pedido del DeSantis respecto a Cuba está apoyado por otras figuras relevantes del Partido Republicano. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, recordó a Biden que existen formas de ayudar a los cubanos sometidos por la dictadura. Sin embargo, no están dispuestos a apoyar el silencio del mandatario demócrata «ante aquellos que anhelan la libertad».

