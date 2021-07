Washington, 30 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este viernes que su Gobierno está evaluando «todas las opciones disponibles» para facilitar acceso a internet a Cuba y así ayudar a sus ciudadanos a «eludir» la censura del régimen.

Al inaugurar un encuentro en la Casa Blanca con un grupo de estadounidenses con raíces cubanas, Biden aseguró que habrá más sanciones contra funcionarios de la isla, «a menos que haya algún cambio drástico en Cuba».

Horas antes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció en un comunicado sanciones a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba, así como a su director, Óscar Callejas Valcarce, y su subdirector, Eddy Sierra Arias, por su papel en la represión de las protestas que iniciaron el pasado 11 de julio contra la dictadura.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned a Cuban police force and its leaders in response to violence against peaceful demonstrators.

More here: https://t.co/JbYywPhtYm

— Treasury Department (@USTreasury) July 30, 2021