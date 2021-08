Han pasado más de tres semanas desde que las protestas estallaron en Cuba. El llamado de libertad que circuló en redes sociales significó un espaldarazo para la población cansada de la falta de alimentos, de medicinas, vacunas contra el COVID-19 y de calidad de vida en general. «Patria y Vida» fue la canción que dio el empujón desde las plataformas digitales para salir a las calles, tanto que los manifestantes la adoptaron como consigna. Pero el régimen cubano tuvo la capacidad de cortar el servicio de internet gracias a sistemas creados por China. Lo que hay detrás, revela parte de las numerosas ambiciones de Xi Jinping en América Latina.

Para tener una idea más clara vale mencionar que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba SA (ETECSA) —que controla el internet en Cuba— tiene como únicos proveedores a las empresas chinas Huawei, TP-Link y ZTE. Desde el 12 de julio se comenzaron a reportar fallas en el servicio. Actualmente siguen registrándose nuevas interrupciones según el grupo de monitoreo de internet, NetBlocks.

El término «autoritarismo digital» ha salido a relucir en los últimos años, ya que constituye una punta de lanza para China. Es decir, a través de esta doctrina busca expandir su dominio dentro y fuera de sus fronteras, sin necesidad siquiera de recurrir a las armas. El Partido Comunista de China (PCCh) confía en ese sistema para «impedir el arraigo y la difusión de ideas liberales o democráticas, aunque China siga conectada al resto del mundo», reseñó en 2019 el portal Nuevas Sociedad. Para ese entonces ya circulaban en distintos medios los planes del dictador chino para aumentar su control.

Un año después trascendió que Cuba utiliza el software de administración de red de Huawei eSight para ayudar a filtrar las búsquedas en la web, reseñó una nota de The Diplomat, citando una investigación de la organización sueca Qurium. Dicho portal publicó un análisis válido de reseñar, ya que apunta a que la ayuda china para bloquear el internet de Cuba durante las protestas demuestra «una de las muchas formas en que Pekín ayuda a mantener a flote al régimen comunista cubano».

Confirmed: #Cuba is experiencing a new partial internet disruption with high latency affecting a wide variety of online services. The incident is likely to limit citizens' access to information amid ongoing human rights demonstrations 📉

📰 Previously: https://t.co/7eGwPS1Mqf pic.twitter.com/UunlEfWvRH

— NetBlocks (@netblocks) August 1, 2021