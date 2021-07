Las relaciones entre Rusia y China no solo se limitan a acuerdos políticos o económicos. El estrecho lazo que han cultivado durante años está trascendiendo a nuevos niveles, llevándolos incluso a amenazar a otro países sin ningún tipo de disimulo. En este sentido, ambas naciones estarían coordinando un ataque sorpresa contra Taiwán y Hawái, según la advertencia del ministro de Estado de Defensa de Japón.

El llamado de atención de Yasuhide Nakayama tiene fundamentos. A mediados de junio Rusia anunció sus mayores ejercicios militares en el océano Pacífico desde el final de la Guerra Fría. Tuvo la participación de 20 buques de guerra y submarinos cerca de Hawái, provocando la respuesta de EE. UU. con el envío aviones de caza F-22 Raptor. Los movimientos comenzaron días antes a la reunión entre Vladimir Putin y Joe Biden, la cual dejó ver varias tensiones y pocos avances.

El nuevo plan entre China y Rusia podría asemejarse, según el ministro japonés, al ataque a Pearl Harbor en Hawái, ocurrido en la mañana del 7 de diciembre de 1941. Aunque tendría una marcada diferencia: Esta vez no sería Japón el que aseste el duro golpe contra EE. UU.

«Tenemos que poner un freno no solo a China, sino también a los rusos, porque, como les dije, están haciendo sus ejercicios juntos», dijo el funcionario durante una ponencia en el Instituto Hudson, indicó Washington Examiner. Para hacerlo, pidió «despertar» y proteger la isla «como un país democrático».

Linked to these exercises near Hawaii, #Russian Pacific Fleet ships and helicopters hold drills in the central part of the #Pacific Ocean for the first time in history. pic.twitter.com/maK4WsHAKw

— Lokman Karadag 洛克曼 (@LokmanKaradag1) June 21, 2021