Finalmente se llevó a cabo la esperada reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Joe Biden. En resumen, la relación entre ambos parece haber quedado igual de tensa, más allá de algunos acuerdos establecidos.

Los dardos fueron y vinieron aunque ambos quisieron mostrarse optimistas ante los medios. Luego de las cuatro horas de conversación en Ginebra, cada mandatario ofreció declaraciones por separado porque no hubo rueda de prensa conjunta, como normalmente suele ocurrir.

“Era importante reunirnos en persona, por lo que no podía haber ningún error o tergiversación sobre lo que quería comunicar. Hice lo que vine a hacer”, dijo Biden ante los medios. A su juicio el tono de la conversación fue «positivo», pero en contraste dijo haberle transmitido a su homólogo ruso que si el opositor Alexéi Navalni llegara a morir en la cárcel, «las consecuencias serán devastadoras».

Agregó que los próximos meses serán de prueba para ver que tan útil resultó la conversación en Ginebra. No sin antes mencionar que según lo que conversó con Putin, ninguno de los dos países quiere repetir una Guerra Fría. «Esperemos que nos queramos el uno al otro, pero está claro que no es en interés de nadie» que haya una Guerra Fría entre EE. UU. y Rusia, expresó el mandatario estadounidense.

Lo cierto es que Putin mostró una posición igual de distante. Al momento de hablar a los medios, el mandatario ruso aseguró que “no hubo ninguna hostilidad». Pero afirmó que aún se mantienen las diferencias. “No significa que tenemos que jurar amistad eterna, vamos defendiendo los intereses de nuestros países”, agregó.

Para nadie es un secreto que la relación entre Biden y Putin recrudeció desde enero, cuando el primero lo llamó «asesino». Ahora, con esta reunión, parece que fue poco lo que coincidieron. El siguiente listado da cuenta de ello.

President Biden on meeting with Putin: “I did what I came to do …”

“I must tell you, the tone of the entire meetings — I guess it was a total of four hours — was good, positive.” pic.twitter.com/lhIpuKS9BD

