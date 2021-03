Hay un patrón innegable en la política exterior de Xi Jinping y es el expansionismo practicado en los últimos años. No solo se trata de territorios, también aplica para el ámbito militar y el económico. Sus acciones lo estarían llevando a una concepción del socialismo alejada de los principios comunistas de sus antecesores políticos.

El revanchismo, el militarismo y el capitalismo son prácticas que el régimen chino está ejecutando. En el afán por alcanzar «el gran rejuvenecimiento de la nación china» también estaría sumando un carácter nacionalista en la comprensión del socialismo del Partido Comunista Chino (PCCh). El análisis pertenece a Charlie Lyons Jones, investigador de ASPI, grupo de expertos estratégicos especializados en la región de Asia y el Pacífico. Para Lyons Jones, los elementos de la ideología de Xi son «notablemente hitlerianos».

Si vamos a la realidad, en efecto China ha puesto en práctica iniciativas que alarman al mundo y que han salido a la luz en el último año. No de gratis han infiltrado simpatizantes del PCCh en empresas como IBM, PepsiCo y 3M con oficinas en el país asiático.

Una economía supervisada por el Estado, pero abierta al mercado repudia entonces cualquier noción de socialismo impulsado por el marxismo, según el autor del análisis. Acá es cuando surge la amenaza existencial para el PCCh, fiel al socialismo de Xi Jinping. «La forma de negarlo, para Xi, es unificar ‘Estado y raza’ integrando las nociones nacionalistas del «gran rejuvenecimiento» de China en la ideología del PCCh».

Vale la pena ver los hechos para respaldar los argumentos de dicho análisis y cómo Xi Jinping está trazando un camino basado en el nacionalismo.

En primer lugar está el revanchismo, se materializa con las ansias de China por apoderarse de Taiwán. Esto ha llevado al régimen chino a construir inclusive islas militares artificiales en el Mar de China Meridional, una importante zona contigua a Taiwán que también quiere conquistar. Las relaciones están tensas desde hace años y empeoran cada vez que Estados Unidos —aliado de Taiwán— se pronuncia al respecto.

Le sigue el militarismo. Tal como dicta la doctrina, se basa en que las fuerzas militares son proveedoras de toda seguridad. Es bien sabido cómo China ha ampliado su poderío militar al menos los últimos 20 años, el régimen le sigue a Estados Unidos en gasto militar. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI) publicó a mediados de 2020 el ranking del año anterior.

Who were the five biggest military spenders in 2019?

1) USA🇺🇸

2) China🇨🇳

3) India🇮🇳

4) Russia🇷🇺

5) Saudi Arabia🇸🇦

Together they accounted for 62% of global military spending. Read more on the trends in military expenditure ➡️ https://t.co/ZSlbz8iP16#GDAMS2020 pic.twitter.com/LWb4h1WIaH

— SIPRI (@SIPRIorg) April 26, 2020