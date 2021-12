El Dragón Rojo entró en los registros históricos en 2019 cuando se convirtió en la primera nación en llevar un robot rover al «lado oscuro» de la luna. Las especulaciones comenzaron al instante en redes sociales chinas y en el resto del mundo, ¿Qué buscaba allí la potencia comunista? Las dudas de ese momento no se resolvieron, aunque ahora podría haber una pista, ya que China anunció que investigará un extraño objeto en forma de cubo.

El equipo de la misión lo describe como una «cabaña misteriosa», descubierta después de analizar fotografías tomadas por Yutub 2, el robot rover chino. La distancia para llegar al objeto es de solo 80 metros, pero le tomará entre dos o tres días lunares —dos o tres meses terrestres— atravesar el lugar y poder examinarla más de cerca.

Más allá de los aspectos técnicos, o del misterio que encierra el hallazgo en el «lado oscuro» de la luna, hay algo innegable y es la ambición del gigante asiático por conquistar el espacio desafiando el dominio de Estados Unidos. El exvicepresidente Mike Pence manifestó su preocupación cuando Yutub 2 pisó el suelo lunar. Años después, la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) demostró tener capacidades mucho mayores.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021