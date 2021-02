Los republicanos apuestan al regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Congresistas, senadores y demás figuras políticas se reúnen durante cuatro días en la Conservative Political Action Conference (CPAC), mayor convención política conservadora del país, que cerrará con el discurso del expresidente.

La jornada finalizará este domingo 28 de febrero, pero días antes se supo que el discurso de Trump marcaría el futuro del partido, supuestamente anunciándose como nominado para 2024. También hablará sobre el monopolio de la Big Tech, su posición ante China y la defensa de la producción nacional.

La antesala vino de las demás figuras republicanas. El senador Rick Scott aseguró que «el presidente Trump hizo algo que nunca se ha hecho. Se enfrentó a todo el establishment de Washington y dijo… no, no aceptaré negocios como ha sido costumbre».

Sen. Rick Scott: "President Trump did something that has never been done in our lifetime. He stood up to all of establishment Washington and said… no, I will not accept business as usual." pic.twitter.com/1lUqEPW6oV

— The Hill (@thehill) February 27, 2021