Plantar posición ante China, rechazar el monopolio de las Big Tech y defender la producción nacional. Esos serían algunos temas del próximo discurso de Donald Trump en su primera aparición pública luego de dejar la Casa Blanca.

Durante el primer mes de mandato de Joe Biden, fueron revertidas varias medidas ejecutadas por Trump cuando estaba en el cargo. Ahora Biden ha sido señalado por matizar las relaciones con China, ejecutar cambios migratorios y regresar a acuerdos internacionales que salían de la línea política de la anterior administración.

Por eso, las miradas están atentas a la próxima Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), evento que concentra a activistas y figuras conservadoras de la política estadounidense. Stephen Miller, exasesor de la Casa Blanca, adelantó a Fox News que Trump mostrará una visión favorable a la apertura de escuelas, cierre de las fronteras a la inmigración ilegal y la libertad de expresión.

El acto, además de la primera aparición en público luego de dejar el cargo, también podría adelantar su próximo paso político según fuentes consultadas por Axios. Donald Trump planea enviar el mensaje el próximo fin de semana de que él es el «presunto nominado de 2024», detalla el portal.

