En teoría, el demócrata Joe Biden ha sido publicitado como el primer presidente católico en la Casa Blanca desde John F. Kennedy.

En la práctica, Joe Biden es el «presidente más agresivamente anticatólico de la historia» a pesar de su demostración exterior de piedad, afirma el sacerdote Jerry Pokorsky, director de Human Life International.

El libro de Proverbios destaca que seis cosas aborrece Jehová, entre ellas, «las manos derramadas de sangre inocente».

«Durante la mayor parte de su vida política, desde su historial constante a favor del aborto hasta su oficio en una boda gay en 2016, a pesar de su afiliación católica y sus prácticas piadosas públicas, Joe Biden ha magnificado e institucionalizado innumerables violaciones importantes de los Diez Mandamientos», dijo el padre Pokorsky en un ensayo publicado el viernes 26 de febrero.

“La hipocresía rivaliza con la de los principales sacerdotes y los fariseos y es digna de la misma condenación”, declara el sacerdote. «De hecho, Biden es el presidente más agresivamente anticatólico de la historia». Así lo reseña Breitbart.

“Los actos pecaminosos habituales y sin complejos de Biden están en plena exhibición», exclamó el sacerdote‘.

Por ejemplo, en 2005 dijo: «al próximo republicano que me diga que no soy religioso, le voy a empujar el rosario por su garganta». Frente a lo cual el padre Pokorsky señal que ser un católico devoto significa mucho más que llevar un rosario.

Citó al mismísimo Jesús para afirmarlo: «No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’ entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos».

Y Biden activamente fomenta la destrucción de la mayor obra de la creación: el ser humano.

Desde el Génesis, la Biblia aclara que la vida es un regalo de Dios, versículo que el expresidente Donald Trump citó en reiteradas ocasiones para afirmar su compromiso en defensa de la vida desde la concepción.

Mientras que el supuestamente católico Joe Biden revocó el Acuerdo de la Ciudad de México que impedía usar impuestos de los contribuyentes estadounidenses para financiar abortos en países del tercer mundo.

En respuesta, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos sacó un comunicado condenando «la orden ejecutiva que promueve el aborto en el extranjero».

También anunció que la Enmienda Hyde, que impide usar fondos federales para financiar abortos en EE. UU., desaparecería bajo su mando.

Es decir, no solo valida la legalización del aborto sino que incluso lo promueve y pretende pasar por encima de la libertad religiosa de aquellos que se oponen, usando dinero de los contribuyentes.

Además, como señala el padre Pokorsky en su escrito, Biden pretende convertir en ley el fallo Roe vs Wade de la Corte Suprema, que legalizó el aborto en 1973.

No termina ahí. Tampoco protege la vida de los niños ya nacidos. Biden nominó a Xavier Becerra para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Becerra “apoya la legislación que permite el aborto por nacimiento parcial, obliga a todos los planes de atención médica a pagar los abortos, obliga a los centros de embarazo provida a anunciar abortos, obliga a las Hermanitas de los Pobres a pagar por anticonceptivos y medicamentos abortivos y permite el suicidio asistido”, declara el sacerdote.

«Nosotros apoyamos a la Iglesia y rechazamos las ‘políticas icónicas de la cultura de la muerte’ de Biden. El sacerdote afirmó y llamó a la unión contra «la burla de Biden de las enseñanzas de la Iglesia».

«Algunos obispos y cardenales prominentes ya se han declarado ovejas del rebaño de Biden», se lamenta Pokorsky, mientras que «los jesuitas de Georgetown celebran con júbilo su asistencia a misa como presidente».

No obstante, varios miembros de la jerarquía eclesiástica se han pronunciado con firmeza contra Biden.

«Presidente Biden, por favor deje de gastar nuestros dólares de impuestos para financiar abortos en todo el mundo. Afirma ser católico, pero obviamente está ignorando las enseñanzas básicas de la fe católica. Por favor, tome la decisión de seguir la enseñanza católica o dejar de afirmar ser católico», escribió el obispo Joseph Strickland en Twitter.

President Biden please stop spending our tax dollars to fund abortions around the world. You claim to be Catholic but you obviously are ignoring the basic teachings of the Catholic faith. Please make a decision to either follow Catholic teaching or stop claiming to be Catholic.

— Bishop J. Strickland (@Bishopoftyler) January 30, 2021