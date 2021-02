El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso en práctica una medida migratoria que había criticado fuertemente cuando era candidato. Ahora, en su periodo presidencial se anunció la reapertura de un centro para albergar menores inmigrantes. Durante los debates presidenciales, rechazaba las decisiones de Donald Trump en este tema y calificaba a Estados Unidos como el «hazmerreír del mundo».

«Es algo criminal (…). Hace que seamos el hazmerreír del mundo y viola todo los conceptos de lo que somos como nación», dijo sobre la separación de familias en la frontera con México, durante la transmisión del último debate presidencial.

Aquel escenario difiere con la reapertura del centro ubicado en la localidad de Carrizon Springs, en Texas, a 138 kilómetros de la frontera con México. Las instalaciones vuelven a estar activas para albergar a 700 menores cuyas edades estén entre los 13 y 17 años.

Aunque Biden criticaba las políticas migratorias de Trump, fue durante la presidencia de Barack Obama —cuando Biden era vicepresidente— que se construyeron las famosas «jaulas» para albergar niños migrantes, lo afirmó en 2019 Thomas Homan, director asociado ejecutivo de Obama de Inmigración y Control de Aduanas.

Las críticas ante la nueva decisión no se hicieron esperar, inclusive desde la bancada demócrata. La congresista de izquierda Alexandria Ocasio-Cortez fue una de ellas. «Esto no está bien, nunca estuvo bien, nunca estará bien -no importa la administración o el partido»., escribió.

This is not okay, never has been okay, never will be okay – no matter the administration or party. https://t.co/AEV7s7QQnB

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 23, 2021