El año recién comienza y la nueva de cepa de Reino Unido registra más avances. Además de confinar nuevamente a gran parte de Europa, ahora resultaría ser más mortífera que la cepa original del virus.

Así lo informó el primer ministro británico, Boris Johnson, respaldado en investigaciones desarrolladas en ese país. «Hemos sido informados que además de expandirse más rápidamente, ahora parece también que hay algunas evidencias de que la nueva variante, identificada en Londres y el sureste, podría estar asociada a un mayor nivel de mortalidad», dijo en rueda de prensa.

En esa misma conferencia de Johnson, habló Patrick Vallance, principal asesor científico del Gobierno. Dijo que la variante británica es entre un 30 % y un 70 % más contagiosa que la original, pero se desconoce todavía por qué.

El experto puso como ejemplo la población de hombres que rondan los 60 años: 10 de cada 1000 personas murieron por la cepa antigua en el Reino Unido, con la nueva mutación parece haber un aumento entre 13 y 14 muertos por cada 1000 personas, reseña EFE.

Mientras tanto, el resto de Europa se repliega. España registró 42.885 nuevos contagios en un solo día, el día anterior hubo 34.291 según cifras oficiales. En ese país temen por la ocupación de camas hospitalarias.

A la par, en Francia están registrando alrededor de 2000 hospitalizaciones diarias. El Gobierno francés ordenó volver a una estricta cuarentena desde la seis de la tarde hasta las seis de la mañana para evitar la expansión del virus. En Italia, la gran mayoría de sus regiones está en nivel naranja.

La característica principal de esta variante, que surgió a mediados de septiembre en Reino Unido, es su potencial de contagio. Un estudio del Imperial College de Londres replicado por BBC, afirmó que la nueva cepa es cerca del 50 % más transmisible que otras.

Prime Minister Boris Johnson says 'there is some evidence the UK variant of #COVID19 may be associated with a higher degree of mortality', but adds 'all current evidence shows both vaccines remain effective against the old and new #coronavirus variant'.https://t.co/nQXN4wOC7I pic.twitter.com/0ofRQkoHab

— Sky News (@SkyNews) January 22, 2021