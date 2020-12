Cuando el mundo creía que los efectos del COVID-19 estaban por ser medianamente controlado gracias a la vacuna, una nueva cepa comenzó a aparecer en varios países.

La cepa en cuestión fue detectada en Reino Unido el pasado fin de semana, lo que ocasionó nuevas restricciones para la población y provocó que muchos países cancelaran vuelos desde y hacia Reino Unido.

No se sabe mucho de la nueva cepa, pero el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, informó que podría ser un 70 % más transmisible.

Otras naciones ya se suman a la lista: en Italia, Suecia, España y Japón aparecieron casos de la nueva cepa, luego que se detectaran contagios en Francia, Alemania, Líbano y Dinamarca, indicó AFP.

Pero el virus parece no dar tregua, en Nigeria y Sudáfrica se detectaron dos mutaciones diferentes, una en cada país. «No sabemos de dónde viene esta nueva variante. Creemos que es independiente, que se produce en Nigeria. No creo que sea importada», declaró el profesor Christian Happi, biólogo molecular en Nigeria que participó en la secuenciación genética de esta cepa.

El director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, publicó un tuit en el que confirmaba la presencia de la cepa en ocho países, y aunque no detalló nombres, sí indicó que la variante «también parece estar extendiéndose entre los grupos de edad más jóvenes».

The variant also seems to be spreading among younger age groups unlike previous strains. Vigilance is important while research is ongoing to define its impact #UnitedActionForBetterHealth

