Luego del violento episodio ocurrido dentro del Congreso, la justicia estadounidense abrió decenas de investigaciones contra los agitadores. Algunos de ellos capturados a la espera de comparecencias y otros con liberados bajo fianza.

Pero las investigaciones no solo van dirigidos a los civiles. Las autoridades también tienen en la mira a algunos funcionarios policiales, entre ellos una docena de agentes de la policía del Capitolio que habrían apoyado a quienes causaron zozobra dentro del Congreso.

JUST IN: Over a dozen US Capitol Police officers under investigation for suspected support or cooperation with rioters — The Spectator Index (@spectatorindex) January 11, 2021

Justamente, el pasado fin de semana se dio a conocer el testimonio de una seguidora de Donald Trump que estuvo en el edificio, y contó que la policía permitió el paso. Es decir, el supuesto asalto al Capitolio no habría sido espontáneo.

“En la capital los policías nos estaban dejando entrar, no estábamos tumbando cosas, no como el Black Lives Matter movement que destroza todo (…) La policía no nos detuvo», declaró Fátima Díaz a CNN.

Díaz decidió no hacer caso y tomó la decisión de no entrar a las instalaciones. La violencia generada minutos después ocasionó cinco muertos, entre ellos un oficial de policía del Capitolio. En su testimonio, Fátima Díaz agregó que los agitadores que entraron al Congreso no eran seguidores de Trump.

¿Embestida inesperada?

Los demócratas de Washington, liderados por Nancy Pelosi, usan el episodio para ir contra el presidente Donald Trump por todos los medios posibles. Pelosi, presidente de la Cámara baja, ha sido insistente en las medidas contra el mandatario, al que tilda de «inestable».

Presionaron al vicepresidente Mike Pence para que invocara la 25ª enmienda para destituir a Trump, pidieron al Pentágono quitarle los códigos nucleares y ahora apuntan a abrir un juicio político en su contra.

La investigación entonces a funcionarios policiales que forman parte del Congreso, más el testimonio de la testigo y los videos difundidos en redes sociales serían una señal para creer que la embestida contra el Congreso no fue tan inesperada.

Investigan a más policías

En la misma línea de investigaciones a funcionarios, está el departamento de policía de la ciudad de Rocky Mount, en Virginia, donde suspendieron a un par de efectivos entretanto comprueban si formaron parte de la violencia que sacudió la capital estadounidense hace una semana.

La división policial afirmó que ambos asistieron a un «evento» en Washington D.C. el miércoles, cuando estaban fuera de servicio, de acuerdo con un reporte de Reuters.

Al grupo de investigaciones se suma el departamento de policía de Seattle, que también puso a dos oficiales en licencia administrativa.

El Departamento de Bomberos de Nueva York proporcionó información al FBI después de recibir «acusaciones anónimas» de que algunos de sus miembros, activos o retirados, estuvieron presentes durante los disturbios, agrega la agencia de noticias.

Procesos legales abiertos

Las secuelas legales pican y se extienden, comenzando por los hombres que se fotografiaron dentro del Capitolio.

El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que hay más de 80 personas arrestadas. De estas, al menos 13 enfrentan cargos en un tribunal federal del Distrito de Columbia por delitos ligados a la invasión al Capitolio. Otros 40 están acusados ante la Corte Superior de Washington D.C., por entrada ilegal en una propiedad pública.

El listado de los primeros 13 acusados de delitos federal se puede leer en el comunicado del Departamento de Justicia.

#BREAKING: 13 people have been charged in federal court, another 40 in state court, with offenses related to the U.S. Capitol rally and siege, U.S. Department of Justice announces. https://t.co/jwZLwZyl5N — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) January 8, 2021

Varios acusados también podrían sumar delitos relacionados con armas, ya que hay leyes federales que prohíben portar un arma en el Capitolio, destaca France 24.