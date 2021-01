El Centro Democrático es un partido relativamente joven. Cuando se fundó en 2013, los miembros de esta organización se denominaron un partido de oposición al gobierno del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

En 2014, el partido se midió en sus primeras elecciones legislativas y logró convertirse en la segunda fuerza política del país. Desde el Congreso, arreciaron las criticas contra de la administración Santos por la corrupción, la «mermelada» (pago a congresistas), aumento de la deuda y gasto público.

Cuatro años después, el partido había logrado cultivar en la ciudadanía la necesidad de cambiar el rumbo que Santos le había dado al país y se había presentado con un listado de propuestas, dentro las cuales estaban, reducción del gasto público y de los impuestos.

Esto llevó al Centro Democrático a convertirse en la primera fuerza política de Colombia. No solo era el partido con mayor representación en el Congreso, sino que también logró llevar a la Presidencia a Iván Duque. Mientras tanto, el partido del expresidente Santos quedaba convertido en la quinta fuerza política, con pocos senadores y herido de muerte.

Sin embargo, la administración Duque entra en la mitad de su tercer año y el partido entero se encuentra desorientado. Los congresistas del Centro Democrático se han dado a la tarea de defender al Gobierno. Esto ha sido agotador porque no se lograron muchos objetivos de campaña, como por ejemplo, la reducción del gasto público.

De hecho, desde que inició el gobierno de Duque, su administración sube cada vez más el gasto y el endeudamiento, cuando la proclama era austeridad. También ha gobernado con las elites y de la mano del Partido de la U (partido de Santos), lo que ha generado malestar en sus bases y cansancio en sus congresistas.

Bogotá, un nuevo ring

En 2019 se realizaron las elecciones al Concejo Distrital de Bogotá. Terminada la jornada electoral, la ciudad fue tomada por la izquierda. La Alcaldía la ganó la socialista Claudia López. Además, el partido al que pertenece López logró una mayoría en el Concejo Distrital.

Para dar un panorama de la situación, el partido de López logró 12 curules en el Concejo e hizo coalición con el también partido socialista, Polo Democrático. Con eso logran 16 curules dentro de la corporación. El resto de los partidos se declararon en independencia a la administración de la alcaldesa, excepto el Centro Democrático, que asumió el rol de oposición.

Esto le ha permitido a la administración distrital sacar adelante su agenda socialista sin ningún problema. Pero los cinco concejales del Centro Democrático no son los únicos que hacen oposición a López, también se han sumado los congresistas de ese partido.

Dentro de las voces más prominentes del CD que han criticado duramente a la alcaldesa están Gabriel Santos y Edward Rodríguez, ambos representantes a la Cámara por Bogotá, así como Ernesto Macías y Paloma Valencia, ambos senadores de la República.

Las últimas críticas que ha recibido la alcaldesa están relacionadas con sus vacaciones, las cuales fueron en los primeros días del año, durante el segundo pico de la pandemia y mientras su gobierno obligaba a los capitalinos a permanecer encerrados.

Las críticas a López

El representante Gabriel Santos expresó de forma irónica que la alcaldesa les pide a los bogotanos que hagan el aislamiento preventivo mientras ella no lo hace.

Al llegar de su destino hagan el aislamiento preventivo que yo, @ClaudiaLopez , desconozco en esta misma foto. La política del poder, no del ejemplo. https://t.co/CNOkoeWfJL — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) January 7, 2021

“¿De verdad van a defender que la funcionaria pública que toma la decisión más gravosa en materia de restricción de derechos de los ciudadanos se vaya de vacaciones en este momento? ¿No debería esa persona responder ante la opinión pública, dar la cara, dar explicaciones?”, dijo también el representante.

Y aprovecho sus redes para denunciar inconsistencias en la tasa de ocupaciones de las Unidades de Cuidados Intensivos.

Ejemplo: https://t.co/QCQmTC6LJn esta noticia es demasiado grave, está mintiendo el gobierno de la Alcaldesa? O hay una ineptitud rampante? Hagamos control político serio y dejemos que el extremismo homofóbico, arribista y mononeuronal se convierta en una caricatura del pasado. — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) January 6, 2021

A su vez, el representante Edward Rodríguez comentó que la alcaldesa en todas sus actuaciones es tan incoherente, que nunca deja de sorprender.

#AClaudiaLópezLeDigo | "Esa es Claudia López, su incoherencia nunca deja de sorprendernos (…) ella es muy buena para criticar pero muy mala para gobernar": @EDR_CD #VickyEnSemana en vivo: https://t.co/iRss9B18Sd pic.twitter.com/c1ZFtp7VKd — Revista Semana (@RevistaSemana) January 4, 2021

También dijo que: “la alcaldesa sale del país, de paseo, no reactiva la economía colombiana y dejando la ciudad en el pico más alto del COVID. Insisto: se debe gobernar es con el ejemplo y no con el discurso”. Y no desaprovechó la oportunidad para exigir la renuncia de la alcaldesa izquierdista por su mala administración.

Algunos congresistas piden la renuncia de la alcaldesa Claudia López https://t.co/r8wVV6ALHi vía @eltiempo — Edward Rodríguez (@EDR_CD) January 6, 2021

Lo curioso es que las criticas a la alcaldesa no solo vienen por los representantes oriundos de Bogotá, sino de congresistas de otras regiones pero que, al vivir en la capital, se dan cuenta de todos los errores en sus gestiones. Uno de ellos es el senador Ernesto Macías.

Macías ha criticado a Claudia López por no haber comprado ventiladores para las UCI en el momento idóneo, por pensar que el proceso de vacunación se puede hacer a la ligera, como ha sido una constante en su administración.

La Alcaldesa de Bogotá no compró los ventiladores que prometió y hoy están haciendo falta; lo del hospital transitorio de Corferias fue un fracaso; y ahora anda peleando porque no la dejan comprar vacunas. Ella cree que eso es como salir a comprar el pan o la leche. pic.twitter.com/DZfGsH0Cyc — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) January 11, 2021

Para algunos analistas, este paso del Centro Democrático a la oposición obedece más a una movida que hizo el partido ante la “poca popularidad que ha mostrado el Gobierno Nacional”, pues está claro que hacer oposición da mejores réditos políticos que defender a un Gobierno.

Los congresistas del CD no han dejado pasar ningún desacierto de la alcaldesa y han buscado proteger a toda costa los intereses de los capitalinos. El diario El Tiempo consultó varios analistas para revisar está situación y dieran su opinión al respecto.

La opinión de los analistas

Para el politólogo de la Universidad Nacional, Rodrigo Sánchez “defender la obra del presidente Iván Duque está teniendo un costo muy alto para el Centro Democrático y le genera un desgaste excesivo en plena época preelectoral, mientras que estar en la oposición le da al partido mayor espacio mediático y de conexión con el electorado al que tendrán que acudir en apenas un año”.

Otro analista consultado por El Tiempo fue Iván Mora, quien dijo que eso es un “libreto normal” en la dinámica política y recordó el acto que se dio en septiembre pasado cuando se desató una polémica por una silla vacía con el nombre del presidente Iván Duque, que dejó la Alcaldía en un acto con las víctimas de los hechos violentos de Bogotá iniciados por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, por parte de un grupo de policías.

“Claudia López fue una de las figuras que apoyó el paro nacional de 2019, viene de la oposición”, apuntó el académico.

Los analistas aseguran que esa relación tensa causa confusión en la ciudadanía y puede acrecentar la polarización, lo que tal vez “terminará incidiendo en la carrera presidencial de 2022”. Por ahora, solo queda esperar hasta la próxima contienda electoral para revisar el fruto de las estrategias políticas que se están implementando.