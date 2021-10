Las tensiones entre China y Taiwán continúan intensificándose. La noche de este lunes, 56 aviones chinos ingresaron a la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de la isla. Esto encendió las alertas del Ministerio de Defensa de Taiwán, que emitió un comunicado advirtiendo este martes sobre la delicada situación. Esta es la tercera amenaza de este tipo en lo que va de octubre, sumando un total de 145 aviones en las tres incursiones intimidatorias a Taiwán. El gobierno de la isla no se rinde. Taipéi anunció que se está preparando para hacer frente a cualquier ataque.

Según la cartera castrense, se trató de dos incursiones separadas en la zona suroeste del ADIZ. En ella participaron numerosas aeronaves militares provenientes de Pekín, entre ellas los cazas J-16, J-11 y Su-30. Además de bombarderos H-6, aviones-radar KJ-500 y aviones de reconocimiento Y-8.

Frente a esto, la Fuerza Aérea de Taiwán emitió advertencias por radio. Del mismo modo, movilizó a sus unidades para presionar el retiro de la flota china.

Cabe destacar que la ADIZ, el epicentro de la disputa, no está definida ni regulada por ningún tratado internacional. Asimismo, abarca una extensa área que incluye territorio taiwanés y de China continental.

Tras la incursión del gigante asiático, el primer ministro de Taiwán, Su Tseng-chang, llamó a estar alerta. Asimismo, el representante de Taipéi advirtió que las «exageradas» actividades militares de Pekín son una amenaza para la paz regional.

Las incursiones de aeronaves chinas en la ADIZ taiwanesa son una realidad frecuente, sobre todo en el último mes. El pasado 1 y 3 de octubre también se registraron eventos de este tipo que en total suman 145 aviones, según precisó en un comunicado el senador estadounidense por el Partido Republicano, Marco Rubio, quien alertó sobre la amenaza de Pekín y pidió al gobierno demócrata no quedarse de brazos cruzados.

«El comportamiento agresivo del Partido Comunista Chino tiene como objetivo intimidar a Taiwán y enviar un mensaje al resto del mundo (…) Si la imprudencia de Pekín no es recibida con la condena internacional, Xi Jinping pensará que tiene luz verde para una mayor agresión. El presidente Joe Biden debe trabajar con nuestros aliados para garantizar que la República Popular de China respete el status quo y el territorio soberano de Taiwán y sus vecinos».

Senator Rubio issued a statement after 145 Chinese warplanes flew into or near #Taiwan’s air defense identification zone since Friday.

These military incursions occurred just days before Taiwan’s National Day & began on the PRC’s National Day. 🇹🇼🇺🇸https://t.co/D0DPbvju8I

