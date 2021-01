Solo horas pasaron desde que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos antes de que uno de los titanes de la tecnología se pusiera a disposición del mandatario demócrata. Escasas horas. Amazon, calificado como una médula del comercio electrónico en este país, fue el primero en acercarse de manera pública a la nueva administración. Lo hizo a través de una carta en la que manifestó su intención de colaborar con el lanzamiento de vacunas contra el COVID-19.

La misiva es corta y edulcorada. Inicia con sobrias felicitaciones al binomio Biden-Harris y posteriormente expresa que «mientras lidera al país para salir de la crisis del COVID-19, Amazon está listo para ayudarlo a alcanzar su objetivo de vacunar a 100 millones de estadounidenses en los primeros 100 días de su administración».

No es poca cosa esta ayuda, eso es cierto. En el texto, la compañía refleja que es «el segundo empleador más grande del país» con «más de 800.000 empleados en Estados Unidos».

Del mismo modo, desmenuza el particular interés en acelerar la operación: la mayoría de sus trabajadores están clasificados como «esenciales» y no pueden trabajar desde casa. Por lo tanto, Amazon debe asegurarse que estén vacunados contra el coronavirus.

El vicepresidente senior de operaciones mundiales de Amazon, Dave Clark, prosiguió esbozando el aparataje que tienen para hacer la distribución de las vacunas y todo lo demás. El ejecutivo también escribió que Amazon está «preparado para aprovechar (sus) operaciones, tecnología de la información, capacidades y experiencia en comunicaciones para ayudar en los esfuerzos de vacunación de su administración».

NEW @NBCNews: Amazon has extended offer to President Joe Biden to assist with national Covid vaccine distribution.

In letter to @POTUS, Amazon Consumer CEO Dave Clark says "Amazon stands ready to assist you…”https://t.co/1DZ7apVy4H pic.twitter.com/DPoGi9yT4G

— Dylan Byers (@DylanByers) January 20, 2021