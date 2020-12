El equipo legal del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó en una audiencia de la Legislatura del estado de Georgia varios videos de vigilancia que muestran presuntas irregularidades. Georgia es uno de los estados donde el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre continúa bajo disputas legales, a pesar de haber sido certificado.

Los videos se presentaron este jueves en una audiencia celebrada frente a senadores estatales del estado de Georgia. El equipo de Trump cataloga este material como una clara evidencia de fraude. La escena ocurrió en el condado de Fulton, Georgia, de acuerdo con los juristas.

En la serie de imágenes se observan a los trabajadores electorales expulsando a los observadores la noche del 3 de noviembre. Sin embargo, luego de que todo el mundo había abandonado la sala, se evidencia una particularidad: cuatro personas sacan cajas con presuntas boletas electorales para seguir contando por varias horas.

WATCH: Video footage from Georgia shows suitcases filled with ballots pulled from under a table AFTER supervisors told poll workers to leave room and 4 people stayed behind to keep counting votes pic.twitter.com/AcbTI1pxn4

— Team Trump (@TeamTrump) December 3, 2020