La gente tendría que haber comprendido la cuestión, simplemente la primera vez de ver Rocky I. Ya Sylvester Stallone en su primer guion pudo expresar en segundos la problemática de la arbitrariedad regulatoria en el mercado laboral. Como muchos recordarán, su personaje es despedido del frigorífico al momento de un recorte presupuestario. El boxeador pide que le mantengan su puesto, ya que necesita imperiosamente el trabajo. Propone, en lugar de ser echado, cobrar algo menos de dinero. Sin embargo, le dicen que es imposible, ya que no lo permite el sindicato.

Estas historias, que suenan tan típicas de las economías reprimidas, siguen repitiéndose hasta en Estados Unidos sistemáticamente. Es que, como explica la Escuela Austríaca de Economía y sus fundadores, la disciplina tiene leyes universales que se cumplen al pie de la letra en todo el mundo.

Recientemente, una noticia relacionada con la cadena Fosters Freeze de California (que padece, como es usual, una administración demócrata irresponsable) volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las leyes de salarios mínimos. Resulta que la administración política resolvió que el salario mínimo debería pagarse a 20 dólares la hora, por lo que pasó lo que tenía que pasar: todas las fuentes laborales que ofrecían una productividad menor a ese monto, fueron eliminadas. Producto de la nueva normativa, la cadena de hamburguesas y malteadas consideró que su negocio ya no era rentable. ¿Qué hicieron? Cerraron sus puertas. ¿Qué pasó con sus empleados? Todos despedidos.

On April 1st, California raised the minimum wages for fast food workers to $20/hour.

That same day, Fosters Freeze went out of business and laid off all 20 employees.

The owner says that he was crushed but is unable to sustain the wage hike as a small business owner.

