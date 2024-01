No falla. Cada voz que se escucha en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el gobierno de Javier Milei es la de un sector que evidencia desesperación. Grupos, cámaras y sindicatos que no están dispuestos a competir, para poder seguir parasitando a una sociedad que no da más. Son tantas las prebendas y regulaciones que todas las actividades económicas tienen detrás “quiosco” que se cobran diversos peajes, encareciendo y complicándole la vida a los argentinos. Como el peso está por sobre toda la economía nacional, hay gente que ni siquiera percibe la problemática. Lamentablemente, muchos se acostumbraron a una vida de limitaciones e indignidad, que tendría que ser incompatible con un país del potencial enorme argentino.

Luego del reclamo de la Confederación General del Trabajo a la justicia laboral, que lógicamente falló a favor del sindicalismo, ahora aparece para protestar la cámara de agencias de viajes. Es que el DNU le quitaba un monopolio, que muchos ni sabíamos que existía. Sí, en Argentina para comprar un pasaje de avión o un paquete turístico hay que ir a una agencia registrada y avalada por la “Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo”.

En un comunicado, la FAEVYT pidió que se declare la “inconstitucionalidad” del decreto, esgrimiendo los más insólitos y desvergonzados argumentos. Solamente en un país absolutamente corporativista de economía fascista una cámara de empresas puede emitir semejante solicitada sin ruborizarse.

“Es fundamental resaltar que la derogación del régimen de agentes de viaje impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo”. Sí, leyó bien. La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo considera que el privilegio monopólico del que gozaron hasta hoy es un “derecho adquirido”. Decirles sinvergüenzas es poco. Además buscan una supuesta inconstitucionalidad, cuando la Constitución Nacional plantea la libertad de comercio. Un “derecho adquirido” es el de una pareja del mismo sexo que ahora puede casarse o la posibilidad del divorcio unilateral, sin el aval del cónyugue, que era obligatorio hasta hace un tiempo. No un monopolio comercial que encarece los precios para los consumidores argentinos.

Definitivamente, esto va mucho más allá que el éxito de un gobierno, del DNU de Milei o la implementación de un plan económico. Argentina se juega por estas horas una lucha sin cuartel entre la libertad que puede sacar al país del pozo o la permanencia en el modelo prebendario, que arroja los resultados que hoy están a la luz del día.

¿Triunfará el sentido común o los argentinos dejarán que vuelva a imponerse el oscurantismo económico? Los resultados de ambas posibilidades son diametralmente opuestas y absolutamente previsibles.