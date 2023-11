De a poco se van acomodando las piezas de cara al próximo gobierno y, por lo que parece, Javier Milei tendrá más respaldo de lo que se esperaba en un inicio. Lo único que parece que quedará como antagonismo intransigente a la gestión libertaria es el kirchnerismo y la izquierda dura. El resto de los espacios por ahora se dividen entre oficialistas, afines y opositores constructivos, que ya adelantaron que no pondrán “palos en la rueda” al proceso que comenzará el 10 de diciembre.

El mismo día que tuvo que proclamar oficialmente a la fórmula ganadora de las elecciones, Cristina Fernández publicó un video donde cuestiona la sinceridad del presidente electo. Con relación a la complicada situación económica actual, y ante la política de corrección que implementarán, Milei reconoció que al principio de su mandato la Argentina sufrirá de estanflación. Es decir, estancamiento económico con aumento de precios. Según el libertario, recién para 2025 se comenzará a materializar la caída en el índice de inflación.

“Va a haber una estanflación, porque cuando hagas el reordenamiento fiscal eso va a impactar negativamente en la actividad económica”, advirtió el presidente electo. Ante sus inusuales declaraciones para un político argentino, que reconoce la gravedad del problema y no vende soluciones mágicas condenadas al fracaso, el kirchnerismo redobló sus críticas a Milei y su equipo.

Con su tono de soberbia de siempre, CFK publicó un video donde la acompaña Cecilia Moreau, recordando una conferencia que brindó hace unos meses. Allí, la vicepresidente saliente advirtió sobre los riesgos de caer en recesión, por lo que defendió la política de emisión monetaria indiscriminada para que no se detenga la actividad económica. Claro que la misma Kirchner reconoció que, por primera vez, Argentina tiene una buena cantidad de personas trabajando formalmente en relación de dependencia que son “pobres”. ¿En realidad no se da cuenta la conexión entre ambas situaciones o miente una vez más con total impunidad, con tal de cuestionar a un gobierno que todavía no entró en funciones por razones políticas?

"Es catástrofe social"❗️ Cristina Kirchner se refirió a la ESTANFLACIÓN en un nuevo video en su cuenta de TikTok🎥👇 pic.twitter.com/YlGZgb7D6q — El Destape (@eldestapeweb) November 30, 2023

A diferencia de Mauricio Macri, que no pudo desarticular el modelo populista que heredó en 2015, Milei parece decidido a tomar el toro por los cuernos el primer día. Argentina tiene déficit fiscal e inflación. Por lo tanto, hay que reducir el tamaño del Estado, incrementar la recaudación de la mano del crecimiento económico y las exportaciones y no mediante la suba de impuestos, así como también es necesario dejar de recurrir a la emisión monetaria para paliar el rojo. Lamentablemente, no hay salida indolora de todo esto. Aunque, de mantener el rumbo, el futuro es muy esperanzador, en el corto plazo habrá que ajustar el cinturón. Milei ya anticipó que el único ministerio que tendrá la “billetera abierta” es el de Capital Humano, para atender las necesidades más urgentes de las personas en situación de vulnerabilidad.

Kirchner no ofrece ninguna solución superadora. Piensa seguir profundizando el camino a la decadencia, aumentando el tamaño del Estado, subiendo los impuestos e imprimiendo billetes. Esto puede evitar la incómoda corrección que habrá que afrontar, pero garantiza la continuidad de un modelo de decadencia total, que terminará convirtiendo al país en la villa miseria más grande del mundo.

Afortunadamente, una gran mayoría de los argentinos eligieron en las urnas otro camino, el de un país que puede volver a ser potencia, pero que necesita transitar el complicado proceso de corrección económica. La paciencia de una buena parte del electorado y el respaldo en las elecciones de medio término de 2025 evidenciarán el nivel de madurez de los argentinos, que decidirán si se abraza el cambio de rumbo hacia un modelo virtuoso o si se decide permanecer en el camino de la decadencia.