Esta mañana, la justicia argentina tuvo que ver con tres de las más importantes noticias del día. Aunque no tienen que ver una con la otra, Cristina Fernández de Kirchner ve una mano negra unificadora que atraviesa los fallos. En la opinión de la vicepresidente condenada en primera instancia, detrás de todo está el “lawfare” que beneficia permanentemente a Mauricio Macri y a sus amigos, mientras que la perjudica a ella sistemáticamente.

Más allá del relato permanente de CFK, no hay que ser ingenuos. El macrismo tiene una influencia en la justicia que no debería tener. Uno de los más recientes ejemplos de esto es la impúdica aprobación a la candidatura de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri. El próximo intendente no cumplía con el requisito del domicilio, pero se lo dejó competir de la mano de una interpretación insólita. Claro, mientas el macrismo consigue estas “ayuditas”, que no deberían aceptarse, a ella la beneficiaron con cuestiones mucho más trascendentes. Como por ejemplo, el sobreseimiento de su enriquecimiento, que para el fallecido juez Oyarbide (que antes de morir reconoció que fue “apretado”) no fue “ilícito”.

La resolución que la complica a ella es la que dejó sin efecto el sobreseimiento en la causa denominada de “la ruta del dinero K”. La misma que llevó a la cárcel a Lázaro Báez, sospechado de ser testaferro del mismo Néstor Kirchner. Aunque el “empresario” ícono de la obra pública kirchnerista terminó tras las rejas, a la vicepresidente la separaron de la cuestión y fue sobreseída el pasado 5 de junio por el juez Sebastián Casanello.

Sin embargo, la Asociación Civil Bases Republicanas se presentó y pidió ser aceptada como querellante. Por dos votos contra uno, la Cámara Federal esta mañana hizo lugar al planteo y se dejó sin efecto el polémico sobreseimiento que benefició a CFK, que ahora deberá responder en una causa de la que pensó se había librado.

Si bien es cierto que la ONG que oficia en la querella tiene cercanía al macrismo, la decisión pasó por dos magistrados, que no hicieron otra cosa actuar con sentido común.

El que sí recibió la buena noticia del sobreseimiento esta mañana fue Mauricio Macri. Aunque Kirchner dijo en sus redes sociales que se confirma la “impunidad” en la causa “por la muerte de los 44 tripulantes” del submarino ARA San Juan, dando a entender que el expresidente tuvo alguna responsabilidad en el hundimiento, la causa era por otra cuestión. El actual titular de la Fundación FIFA estaba siendo investigado por un supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas luego de la tragedia.

“Ninguna de las actividades explícitamente atendidas en el fallo bajo revisión implicó una extralimitación de las facultades de inteligencia. Por el contrario, la información recogida se desenvolvió en el marco que admiten las expectativas de privacidad e intimidad en las circunstancias en que se desarrollaron, aun ante una interpretación amplia de dichos derechos. De ningún modo se podrían erigir como injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de los sujetos involucrados”, se señaló en el fallo de hoy. Cabe destacar que Macri negó permanentemente cualquier vinculación personal con los sucesos.

Como frutilla del postre a la ensalada rusa kirchnerista, Cristina señaló que Macri estuvo también detrás de un fallo que suspendió las elecciones de este fin de semana en Boca. En el club de la rivera se enfrentará el oficialismo filo K de Juan Román Riquelme y la lista macrista de Andrés Ibarra y el mismo Macri de vice. La elección tenía que tener lugar este domingo, pero la oposición presentó un planteo en la justicia, ya que en el último tiempo se empadronaron sospechosamente una inusitada cantidad de nuevos socios.

“Recibimos denuncias de socios adherentes con antigüedad de 6, 8 o 10 años que sabían que había gente que se había hecho socia de manera automática en pocos días, una cosa rara. Cuando revisamos los padrones, vimos varias anomalías. Nos llamó la atención que desde enero de 2020, cuando asumió esta dirigencia, había altas de 10, 20, 30 o 70 socios por mes. En los últimos meses, previos al cierre del padrón, hubo 9700 socios de golpe. Hubo socios que se hicieron adherentes a las tres de la tarde y a las cinco ya eran activos. Tenía todas las características de una maniobra electoral”, advirtió Ibarra.

A pesar de la suspensión, Ibarra y Macri dijeron que si se dejaban de lado 13 mil nuevos socios de último momento, las elecciones se realizarían en la fecha pautada. Habrá que ver que dice el oficialismo de Riquelme.

Pero mientras tanto, y con un pie ya fuera del poder, Cristina Kirchner se aferra a la victimización y a la teoría conspirativa. Su complicado frente judicial anticipa nuevas condenas, donde seguramente apelará a su edad para recibir el privilegio de la prisión domiciliaria.