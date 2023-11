Hace cuatro años, Alberto Fernández engañaba a buena parte del electorado argentino. Se mostraba como un peronista moderado, que iba a ser la cabeza de un gobierno que no tuviera al kirchnerismo marcando la agenda. El mal desempeño económico de Mauricio Macri le dio los votos para ganar en primera vuelta y, al poco tiempo, los incautos que compraron el buzón ya se estaban arrepintiendo. La gestión del Frente de Todos fue un fracaso total y la política exterior fue una de las más claras evidencias del desastre.

Aunque la inflación récord, el desabastecimiento y el dólar alrededor de los 1000 pesos marquen la agenda electoral, no hay que dejar de lado que esta gestión saliente no pudo ponerse de acuerdo, por ejemplo, sobre si Venezuela es una dictadura o no. Con Sergio Massa en el centro de la escena, ostentando impunemente la suma del poder público, todo parece indicar que la bipolaridad y el extravío seguirán siendo la moneda corriente de una eventual continuidad kirchnerista en materia de política exterior.

La última semana se vio a Sergio Massa en una convocatoria de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), manifestándose en favor de dos cuestiones importantes: el derecho del Estado de Israel a defenderse, ante los ataques de Hamás, y solicitando la liberación de los rehenes cautivos por la organización terrorista. Sin embargo, a las pocas horas, la Cancillería de su gobierno emitió un comunicado bochornoso, expresándose en una dirección diferente y poco clara.

“Nuestro país condena, por tanto, el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, el cual produjo cientos de muertos y heridos. Resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la Franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadoras de agua y centros destinados a acoger refugiados”, manifestó la Cancillería kirchnerista ayer, mediante un parte de prensa que despertó lógicas críticas.

Aunque el comunicado aclara que “Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa”, luego matiza la posición con un texto en el que prácticamente se desconoce el hecho de que Hamás usa a la población palestina como escudo humano y carne de cañón.

Hace cuatro años, una proporción del electorado creyó las mentiras de un candidato que contribuyó a seguir hundiendo a la Argentina en la crisis que está actualmente. Al menos, en esta oportunidad todo parece estar sobre la mesa de cara al balotaje del 19 de noviembre. Veremos que dicen las urnas.