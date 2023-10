Atilio Boron suele ser noticia cada vez que abre la boca. No por sus aportes a las ciencias políticas o a la sociología, sino por las estupideces que dice. El “intelectual” kirchnerista es un fanático de la dictadura venezolana, que lo ha premiado y reconocido en varias oportunidades. Para él, en Venezuela sí hay un problema, por lo que critica a Nicolás Maduro: Boron considera que el país está en crisis por la responsabilidad de los “especuladores” y cuestiona al “mandatario” por ser “mano blanda” en el marco de la “guerra económica”.

En su opinión, allí existe el mismo ataque “planificado científicamente” que complotó contra Salvador Allende en Chile. Es que Boron no se guarda nada en materia de análisis político económico del pasado y del presente. También considera que Hugo Chávez fue asesinado por el “imperio” y “la CIA”. En su opinión, el cáncer fue “inoculado” y pudo haber sido activado “a control remoto a distancia”. Como vemos, sus opiniones no tienen desperdicio.

Esta semana, Atilio Boron volvió a ser noticia por un video que subió a sus redes sociales, que terminó viralizando. Lógicamente, el politólogo y sociólogo kirchnerista respalda la candidatura de Sergio Massa. Asegura que el peronismo triunfará cómodamente, pero hizo una promesa en caso de que Javier Milei gane la Presidencia de Argentina.

En la grabación, Boron muestra parte de su biblioteca, como también su extensa tesis doctoral y el diploma de Harvard. Luego de la introducción, vaticina un triunfo para el kirchnerismo en las elecciones del 19 de noviembre, pero promete quemar todos sus libros, si el libertario llega a triunfar en el balotaje.

“En caso de que mi pronóstico fracase, vengan a la zona del Cid Campeador en el barrio de Caballito. Voy a hacer una gran hoguera con todo esto, mis libros, mi tesis doctoral, los escritos, todo lo que he estudiado, porque quiere decir que no he aprendido absolutamente nada”, señaló.

Sin embargo, manifestó que Argentina evitará caer “en las garras del fascismo”, que significaría un eventual triunfo del candidato liberal. La promesa está hecha y si Massa llega a ser derrotado, sin dudas comenzará la campaña en las redes sociales para que Boron cumpla su promesa.

Como era de esperar, el video despertó carcajadas y muchos usuarios aseguraron que, con la promesa del ideólogo kirchnerista de quemar todos sus libros si Milei gana, el candidato libertario sumaría más votos de cara a la segunda vuelta.