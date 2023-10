El mismo Lionel Messi reconoció que, lamentablemente, ya tiene sus años y que su carrera está llegando a su fin. Este comentario, a pesar que sea evidente, causó tristeza en muchos aficionados de la selección argentina, con la que se consagró en el último mundial de fútbol en Catar. Sin embargo, el combinado de Scaloni está sólido y, a pesar de la ausencia del capitán y figura, se impuso cómodamente por tres goles a cero en la complicada altura de Bolivia.

Pero en el equipo en el que se desempeña el astro rosarino las cosas resultan bastante diferente. El Inter de Miami venía de capa caída antes de su llegada y estaba considerado como uno de los peores de la liga norteamericana. Apenas Messi entró a la cancha, levantó el autoestima y comenzó a tratar bien a la pelota. Como en un cuento de final feliz, el Inter ganó la Leagues Cup. Se trata del trofeo número 44 del considerado mejor jugador del mundo en la actualidad.

El problema es que, a diferencia de lo que sucede con la selección de Argentina, cuando Lio no está en la cancha, el Inter no puede ganar ni un solo partido. Ni siquiera con la presencia de Sergio Busquets en el medio campo. Sus rivales sacan pecho y se imponen, a veces cómodamente. De los cuatro partidos que disputó el Inter Miami sin el 10, los dirigidos por Gerardo Martino cosecharon dos empates y dos durísimas derrotas.

La primera caída fue nada más y nada menos que en la final de la US Open Cup, por 2 a 1 frente a Houston Dynamo. Antes de saber que Messi se quedaría afuera del match por lesión, el técnico rival reconoció que su equipo no tenía demasiadas posibilidades frente al GOAT. Ben Olsen admitió ante la prensa que 5000 entrenadores, con más experiencia que él, habían fracasado a la hora de intentar detener al jugador argentino. Lo cierto es que no tuvo ni que intentarlo. Messi no jugó y el Inter Miami perdió la final.

Ayer, el equipo de rosa sin su líder perdió por paliza. Los Chicago Fire se impusieron por 4 a 1 y ahora el Inter deberá ganar, sí o sí, los próximos tres partidos para llegar a los playoffs de la MLS. Si uno mira los antecedentes, llega a la conclusión de que con Messi es un objetivo absolutamente realizable, pero sin él es imposible. Con Lio en la cancha, el Inter ganó todos los partidos. Con Lio suplente, los de rosa no podían imponerse hasta que el capitán entró al campo de juego. Con él afuera de los convocados o perdieron o empataron.

La cuestión es que si el Inter Miami queda descalificado, Messi pasará mucho tiempo inactivo y sería un pecado tener al mejor jugador del mundo de vacaciones en Florida en uno de los últimos años de su carrera. ¿Habrá alguna novedad? Veremos…