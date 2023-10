Hace cuatro años exactamente, Jose Luis Espert venía de sacar un 2,16% en las primarias de 2019. Las elecciones de ese año tenían en el menú a un Mauricio Macri que iba por la reelección frente a un Alberto Fernández, asociado con el kirchnerismo.

Aunque existió mucha presión para que declinara su candidatura, para evitar el retorno del kirchnerismo, Espert se mantuvo firme: Juntos por el Cambio (en ese entonces “Cambiemos”) no podía brindar la alternativa que Argentina necesitaba. Por lo tanto, era cuestión de brindar una alternativa liberal, que ofrezca las reformas necesarias sin medias tintas. Así fue a la elección general, donde cayó del 2,16% de las PASO al 1,47%.

A pesar del escaso caudal de votos, el economista siguió firme con su idea y así llegó al Congreso en la elección de medio término por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, con un Javier Milei que puede convertirse en presidente este año, Espert decidió cambiar la estrategia y se sumó a JxC. Más precisamente al larretismo, que perdió la primaria con Patricia Bullrich.

La justificación retórica ante la opinión pública es que Milei no es un candidato serio y que “el liberalismo” está ahora en JxC. Lo cierto es que esta opinión no parece ser compartida por la mayoría de los liberales argentinos ni por la opinión pública. Por estos días, Espert se dedica a denunciar supuestas incongruencias de la plataforma de La Libertad Avanza y a guardar silencio ante las contradicciones (o propuestas antiliberales) de Bullrich. En las redes sociales, muchos liberales que le dieron el voto para llevarlo al parlamento hace dos años lo acusan directamente de “traidor”.

Con la actitud que comúnmente se llama “la furia del converso”, el economista hoy parece ser más partidario de JxC que el mismo Mauricio Macri, fundador de la coalición. Luego que el expresidente dijera que, si Milei gana las elecciones, los diputados de su espacio deberían apoyar las propuestas más razonables del eventual oficialismo, Espert salió a cruzarlo. Le dijo que debería abandonar el espacio que él mismo fundó, para “afiliarse” a La Libertad Avanza.

Lo cierto es que esta nueva estrategia no termina de ser muy clara. Todo parece indicar que no es una buena idea buscar posicionarse en JxC arremetiendo contra Macri, que es el dirigente más respetado por el electorado de la coalición. Pero, más allá de las chances que tenga el diputado de ubicarse como un referente del espacio, queda por hacerse una pregunta no menor: ¿Sobrevivirá la coalición ante una eventual victoria de Milei?

Si JxC se quiebra en el nuevo proceso político, y el libertario termina siendo presidente, a pesar de ser especialista en economía, Espert terminaría cometiendo el peor error a la hora de invertir: compró caro y vendió barato.