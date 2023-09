El periodista norteamericano Tucker Carlson presentó en sus redes sociales un adelanto de su entrevista con Javier Milei, que publicará en su totalidad en cualquier momento. En la primera parte de la producción realizada la semana pasada en Buenos Aires, el exconductor de Fox News hizo un editorial donde dio su perspectiva acerca de la decadencia argentina actual. Para los que no están muy familiarizados con la situación local, Carlson realizó un breve repaso sobre el pasado del país, cuando era una potencia y llegó a tener el PBI per cápita más alto del mundo.

En el marco de su relato, el comunicador estadounidense llegó a la actualidad nacional, que analizó con entrevistados argentinos. Una de las sorpresas que se llevó fue cuando un empresario local le dijo que a veces “es más barato no trabajar”, dada la enorme presión fiscal, las regulaciones y los costos laborales. Al momento de explicar la inflación, Carlson mostró como es el funcionamiento de las cuevas donde se opera libremente el dólar, con los precios de mercado. En una de ellas, cambió 100 dólares y se llevó una enorme cantidad de paquetes de billetes de100 pesos. Junto a la economista y candidata a diputada Diana Mondino, el periodista compartió con el público internacional las causas de toda la problemática argentina.

La primera parte del trabajo de Carlson en Argentina tuvo gran impacto, generando millones de visitas en poco tiempo. El empresario Elon Musk, propietario de X (exTwitter), donde el video se presentó, fue uno de los que opinaron sobre la cuestión. “El gasto desmedido del gobierno, que es la principal causa de la inflación, ha arruinado a innumerables países”, señaló Musk. Como era de esperar, su posteo tuvo una enorme repercusión en Argentina y muchos medios lo tradujeron, no solo como una crítica explícita del poderoso empresario al modelo político económico del gobierno argentino, sino como un guiño directo en favor de Milei.

Government overspending, which is the fundamental cause of inflation, has wrecked countless countries

— Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2023