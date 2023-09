¿Alguien se imagina un gobernador demócrata amenazando con renunciar ante la victoria en las elecciones presidenciales de un candidato republicano? ¿O un alcalde del PSOE anunciando que dejará el cargo si finalmente asume la presidencia un hombre del PP? Lo que no sucedería en ningún país civilizado, sí ocurre en una Argentina desbocada. Sin embargo, lo que a simple vista parece una locura por donde se lo mire, si se analiza un poco más en detalle, al menos uno comprende algo de todo lo que sucede por estas horas.

“Les pido que nos ayuden. Es fundamental el 22 de octubre. Lamentablemente, tengo que decirles, si esto no sucede así, se van a restringir los recursos para la provincia. Va a ser dificultoso para nosotros resolver los problemas y este gobernador, si es que no le va bien, tiene que presentar la renuncia, porque yo no quiero tomar una sola decisión en contra de la gente”. Las palabras pertenecen a Ricardo Quintela, gobernador kirchnerista de la provincia de La Rioja.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, todo apunta a que Javier Milei se convertirá en el próximo jefe de Estado. Ya sea en una primera vuelta o en un balotaje. Pero, en los tres escenarios, ya sea en octubre o ante cualquiera de los dos eventuales rivales (Patricia Bullrich o Sergio Massa), el libertario lleva todas las de ganar.

¿Qué quiere decir Quintela con que se pueden “restringir los recursos para la provincia”, como para tener que presentar la renuncia? El lector de otro país que acceda a esta información, con toda razón, podría sospechar que el gobernador está diciendo que el posible próximo presidente boicotearía a las provincias peronistas. Pero la realidad es muy distinta. Quintela, como otros gobernadores provinciales, acomodó su pésimo modelo de gestión al ingreso de recursos económicos formales, pero también extraordinarios. La oposición señala que estas partidas son caldo de cultivo para la corrupción y que muchas veces termina en emprendimientos vinculados con los allegados del gobernador riojano.

PanAm Post consultó a economistas especialistas en los números de La Rioja que aseguraron que, a grandes rasgos, el 25 % de los fondos que recibe la provincia son de partidas extraordinarias giradas desde la Jefatura de Gabinete. La trampa alrededor de estos recursos es más o menos así: se subestima la inflación en el presupuesto nacional y luego se giran partidas extras, que llegan a los feudos peronistas para ser asignadas con pocos controles.

Cuando Quintela dice que con Milei no podrá gobernar, lo que está diciendo es que no quiere hacerlo con los fondos formales que recibirá la provincia del Poder Ejecutivo. Cabe recordar que La Rioja, como otras provincias del norte argentino, dependen casi con exclusividad de los fondos que llegan desde Nación. El sector privado es muy limitado y los gobernadores terminan oficiando como patrones de estancia con los recursos de la Coparticipación Federal.

Martín Menem, referente de La Libertad Avanza en la provincia, advirtió durante la última campaña que La Rioja necesita imperiosamente pasar de la dependencia gubernamental al desarrollo del sector privado productivo. El que, evidentemente, no tiene intención que nada cambie es el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa. En la jornada de hoy, el aspirante a suceder a Alberto Fernández por el peronismo le dijo a Quintela: “Quedate tranquilo. No vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones”, avalando toda esta locura general.

Más allá de lo anecdótico de la insólita amenaza, todo esto deja en evidencia la problemática de fondo de muchas provincias argentinas. ¿Estará el país por comenzar una nueva etapa virtuosa? Veremos. El primer capítulo de la historia que viene se escribirá el 22 de octubre.