El próximo lunes, Argentina tendrá un panorama más claro a futuro. Luego del largo letargo de un Alberto Fernández retirado, pero en ejercicio, el domingo se repartirán las cartas para la partida que viene. Luego de estas Primarias Simultáneas Abiertas y Obligatorias, algunas de las dudas que hoy desvelan a los analistas y a los principales agentes económicos serán disipadas. Repasamos algunos de las principales misterios a ir resolviendo al inicio de la próxima semana.

El dólar blue del lunes

Todavía los argentinos recuerdan la disparada del dólar cuando Alberto Fernández se impuso en las PASO de 2019 contra Mauricio Macri. Aquel lunes negro el mercado se anticipaba a lo que estaba por ocurrir en el país, ante lo que parecía el inevitable retorno del kirchnerismo. En esta oportunidad, si bien hay incertidumbre en las últimas jornadas cambiarias, no se espera semejante corrida. Es que Sergio Massa, el candidato con más chances del oficialismo, en el peor de los casos está considerado como la continuidad de lo que hay y no como un cambio de escenario como sí hubo cuatro años atrás.

Bullrich o Larreta y sus consecuencias

La primaria de Juntos por el Cambio es más competitiva que la del peronismo, que tiene a Juan Grabois como candidato testimonial. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se disputan la elección en todo el país y no es lo mismo para la coalición opositora si gana uno o el otro. La exministra de Seguridad planteó una propuesta de reformas más profundas y de shock que el intendente capitalino, que optó por un perfil dialoguista, más acorde a los socios de la coalición. Es probable que lo que ofrezca Bullrich sea lo que Argentina necesita, pero su perfil, de imponerse en las PASO, generará mayores fricciones con la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, tal cual le sucedió a Macri en el gobierno. Larreta conseguiría mayor apoyo de la coalición que lo respalda, pero su programa no parece ser lo que el país precisa en esta complicada situación.

¿Cuánto mide Milei?

No hay dudas que el desembarco de Javier Milei en la política argentina ha sido exitoso y revolucionario. Solamente en dos años, luego de su primera candidatura a diputado nacional, el libertario se coló entre los máximos referentes. La juventud lo apoya y muchos sectores que antes podían identificarse con otro tipo de propuestas, hoy están dispuestos a darle un voto de confianza. Claro que, a dos días de las primarias, es un misterio si el candidato de La libertad avanza tiene un capital como para ser la tercera fuerza, el jefe de la oposición o el próximo presidente de la Nación.

¿Con cuánto pierde Grabois?

El mismo Juan Grabois reconoce en sus entrevistas que perder es una posibilidad lógica, pero aún así explica la importancia de votarlo a él y no a Massa en la primaria peronista. Con un candidato no muy digerible para el kirchnerismo duro más ideologizado, el dirigente social se plantea como el verdadero intérprete de Cristina Fernández de Kirchner de cara al futuro. Es claro que no cuenta con el capital político como para vencer al ministro de Economía, pero la cantidad de votos que saque será el músculo que el kirchnerismo más radical ejerza en una eventual próxima coalición peronista.