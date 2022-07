Alberto Fernández capituló. El “albertismo”, que nunca llegó a ser más que una intención, que discutía permanentemente con Cristina Fernández de Kirchner, ya no existe. Al presidente en los papeles no le quedó más que un Santiago Cafiero rodeado. Es que, a pesar que el joven de familia peronista ostenta el cargo y el sueldo de canciller, también tiene su ministerio ocupado por La Cámpora. El nombramiento de Silvina Batakis en Economía, en realidad es una aceptación: la del mandatario acatando la candidata de la mujer que tiene el poder en Argentina. Como todo indicaba, el país sale de “Guatemala” para entrar en “Guatepeor”. Además de estar bajo las órdenes directas de CFK (y por ende de Axel Kicillof), la nueva titular de la cartera económica tiene ideas delirantes. Es una economista marxista feminista, si se permite la categorización.

En un artículo publicado en Página/12, cinco años antes del nombramiento, la funcionaria pública, señalaba:

“La economía, eso de lo que todos hablamos, es la disciplina más reacia a los cambios. Es simple: la economía, como la conocemos, es opresora y ominosa porque en el sistema capitalista unos tienen que explotar a otros. Cualquier intento de lograr igualdad será atacado por el “mercado” porque la ganancia, la riqueza, se obtiene en esa desigualdad. Más aún, la economía es androcéntrica”.

Si hay algo que reconocerle a la nueva ministra es que es clara. No todos los economistas pueden dejar en evidencia de forma sencilla, en un solo párrafo, lo que piensan en materia ideológica. Para Batakis, el modelo capitalista se nutre de la explotación del hombre, por lo que sin dudas es marxista. Lo curioso es que asegura que ese modelo opresor, fomentador de desigualdades, es machista. Esta será la mujer que deberá afrontar el complicado frente cambiario, inflacionario, de déficit fiscal y de negociación permanente con el FMI para evitar el default. Como se dice en Argentina… ”a los botes”.

PUBLICIDAD

Como era de esperar, el mercado tomó mal el desembarco de Batakis. En las primeras transacciones de hoy, el dólar libre trepó a 280 para luego descender a 268, al cierre de esta nota. Puede pasar cualquier cosa.

Que no haya llegado Massa al gabinete, un mal síntoma

El titular de la Cámara de Diputados, a pesar de no haber salido de su cargo, fue el hombre más nombrado durante la tarde de este domingo. El titular del Frente Renovador, único lazo de negociación entre Alberto y Cristina, era candidato para asumir la jefatura de Gabinete, poniendo un ministro de Economía de su espacio. Se hablaba de Marco Lavagna, que, como él, se quedó en su lugar: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Sergio Massa es el hombre más pragmático del quebrado frente oficialista. A pesar de carecer de escrúpulos y principios (aseguró que no volvería jamás junto a CFK), es inteligente y ha sabido mantenerse lejos del suicidio político. Si Massa decidió quedarse en su lugar es que, sobre todas las cosas, considera que no hay ninguna posibilidad de supervivencia política del Frente de Todos para el próximo año. Es decir, que una de las tres patas del oficialismo, piensa que el colapso es inevitable. Como se dice en el peronismo, acompaña hasta el cementerio, pero no entra.

Etchebarne: «No tiene chances»

El director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, señaló que es para prestar atención el hecho que no se haya concretado el desembarco de los otros candidatos al puesto. En diálogo con PanAm Post, el especialista en temas económicos indicó que la recién llegada «tiene menos quilates para el puesto» que su antecesor, Martín Guzmán, así como varios de los candidatos nombrados como Martín Redrado o Emmanuel Álvarez Agis. Para Etchebarne, en sintonía con las declaraciones de Redrado, el nuevo ministro debía presentarse con un programa integral, para ser llevado al Congreso

PUBLICIDAD

. Desde el Poder Ejecutivo ya dijeron que esto no sucedera y que «continúa» el plan vigente. «Me parece que no tiene chances de frenar este proceso prehiperinflacionario que tiene lugar en Argentina», señaló el economista.