Aunque algunas encuestas señalaron que el diputado libertario podría haber frenado lo que hasta ahora fue un ascenso exponencial, Javier Milei sigue marcando el pulso de la política argentina. Quien volvió a ponerlo en el centro de la escena esta mañana fue Elisa “Lilita” Carrió, la fundadora de la Coalición Cívica, un partido integrante de Juntos por el Cambio . Completamente a contramano de cualquier lógica y fundamento, la dirigente de la facción opositora trató al referente liberal de “genocida”.

“Si votás a Milei, votás a un genocida”, señaló Carrió, con un argumento que hasta el momento se le había escuchado solamente al Frente de Izquierda. Es que, en esto se convirtió la corriente mayoritaria de Cambiemos: un espacio perdido, desorientado ante un fenómeno que no saben cómo tratar ni cómo lidiar, al que confrontan con declaraciones absurdas, dignas del Partido Obrero trotskista.

Como era de esperarse, sus palabras generaron críticas y burlas en las redes sociales. Muchos usuarios recordaron que, durante la última dictadura militar, Milei era un niño en escuela primaria, mientras que Carrió era una joven funcionaria judicial en su provincia natal del Chaco, en el norte argentino.

PUBLICIDAD

Milei cuando Carrió llevaba cinco años como funcionaria judicial en la dictadura militar. https://t.co/0WhWVf5ydQ pic.twitter.com/1erTCmpT2H — Mr. G. (@TodosGronchos) June 10, 2022

Aunque, en lo superficial, el comentario parece ser otro manotazo de ahogado para difamar a Milei, lo cierto es que la actualidad de Juntos por el Cambio permite otra lectura. Carrió cerró filas con su partido de origen, la Unión Cívica Radical, principal interesado en que se corte por completo el diálogo entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el diputado libertario. Las definiciones de la titular de la Coalición Cívica se dieron en el marco de una visita al gobernador Gerardo Morales a Jujuy. Sí, el “demócrata” que quiso marcar las casas sospechadas de casos de COVID-19 al inicio de la pandemia y el irresponsable que pidió incrementar la emisión monetaria, proponiendo encarcelar a los comerciantes que terminen subiendo los precios.

GERARDO MORALES:ya hablé con ministros y les dije emitan sin miedo xq está emisión no va a generar inflación.Lamento decirle a los ortodoxos q cuando hay situación limite al q aumenta los precios le aplicamos multa y lo metemos preso Y ESTE QUIERE SER PRESIDENTE?

MAS DE LO MISMO pic.twitter.com/zvK2EGIxWg — Carlos 🇦🇷 (@capcentral) June 8, 2022

PUBLICIDAD

Los divagues de Carrió son cada vez más frecuentes y extravagantes. Cabe destacar que, recientemente, la exradical dijo que Hitler ganó con el voto masivo de los «judíos liberales» en Alemania antes del nazismo. Sin embargo, la manifestación de hoy podría tener algún destinatario (o algunos) más allá del libertario y su audiencia.

Tanto Macri como Bullrich siguen a contramano de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y la UCR, que aseguran que no hay de que hablar con Milei. No es claro cuál es el juego de ambos, pero esta actitud ha sido muy conflictiva en el seno de una coalición que no quiere saber nada con abrirse al espacio libertario. Es probable que Carrió, que no tiene ninguna oportunidad con el público de Milei, le haya enviado un mensaje a sus socios. Igualmente, ni Macri ni Bullrich acusan recibo.

Por ahora el tiempo pasa y las encuestas indican que tanto Milei como sus dos afines de Juntos por el Cambio, son los referentes opositores preferidos por el electorado. Sin embargo aún falta mucho. Claro que, en Argentina, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.