Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández son dos de los mandatarios más bizarros que tiene la región. Como si fuera poco, ambos se consideran “amigos” y se identifican uno con el otro. Es por eso que todas las noticias que los tienen de protagonistas no dejan de ser curiosas y llamar la atención. Esta mañana, AMLO hizo referencia a la posible venta de un avión presidencial mexicano para Argentina, pero el problema es que a Fernández no le alcanza la plata.

Como la nave argentina ya no está disponible, la delegación del presidente viajó en un vuelo privado de la estatal Aerolíneas Argentinas para asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El despilfarro no pasó desapercibido en las redes sociales, donde las fotos del viaje de Fernández con su canciller, Santiago Cafiero, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, circularon junto a las correspondientes críticas. Ante toda esta circunstancia, que es de conocimiento público, AMLO quiere hacer negocio.

Viajando 6 estrellas con la nuestra, felices.

Dilapidando una montaña de dinero en un avión para 280 personas que va vacío.

Para perder el tiempo o peor, para hacer papelones: pic.twitter.com/dyzBCWJH9d — Alejandro Fargosi (@fargosi) June 8, 2022

AMLO dice que “lo ideal es venderlo”, pero lamenta que “no hay quién lo compre porque es muy extravagante”. “Es muy lujoso y no lo podemos rematar”, dijo hace un tiempo el mandatario, como si se tratara de un “clavo” —como se le dice en Argentina a la mercadería que no se despacha—. Cabe destacar, que por su diseño el avión no está habilitado para ser utilizado en vuelos comerciales.

“Ya se agotó la capacidad de tiempo de vida del avión presidencial de Argentina. Entonces les mandamos a decir que se lleven el nuestro. Además, es un gobierno amigo”, manifestó AMLO esta mañana a los medios de su país. El tema es que la nave está valuada en 110 millones de dólares. “Ellos se reservaron 30 millones. Todavía no descartamos que puedan dar los 30 y en plazos paguen después el resto”, señaló.

Pero en Buenos Aires no gustó dmucho el plan de “cómodas cuotas” del mandatario mexicano.

El bochornoso discurso de Fernández en la cumbre

El presidente argentino no pudo seguir negociando por el avión en Los Ángeles, ya que su par de México decidió no participar de la reunión. Aunque hizo referencia a las ausencias de Cuba y Venezuela, Fernández no se animó a nombrar a las dictaduras y se limitó a reclamarle al país anfitrión que la condición de local no debería otorgar el derecho de veto.

La exposición del argentino no tuvo nada para destacar y estuvo plagada de los lugares comunes que suele manejar en la política doméstica. Mauricio Macri, que tuvo una gestión para el olvido, al menos trataba de mostrarse serio en los foros internacionales, donde solía decir cosas coherentes. El actual mandatario ni eso: dijo que Argentina es “acreedora ambiental” del mundo, se quejó que el logo de la cumbre no tenía a las Islas Malvinas (cuestión más que lógica por la proporción del diseño) y arremetió contra la teoría del “derrame” del capitalismo.