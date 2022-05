“Esto no es para los diputados de Avanza Libertad, que no vamos a votar ningún aumento de impuestos. No es para nosotros esto, sino para los que quieran o se vean obligados a votar en favor de este verdadero atraco, de este verdadero robo a los bonaerenses. Que al menos no tengan que hacerlo a cara descubierta”, dijo el diputado liberal Guillermo Castello, al explicar su propuesta en la última sesión de la legislatura local.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires discutía en dicha jornada un proyecto enviado por parte del gobernador Axel Kicillof, que representa un nuevo impuestazo a los bolsillos de los contribuyentes bonaerenses. Al tomar la palabra, Guillermo Castello, quien está en el bloque del espacio de José Luis Espert, se opuso firmemente a la iniciativa del Poder Ejecutivo regional. Aclaró que la bancada que preside no votará ningún incremento impositivo y advirtió que el proyecto es incluso un retroceso al “tibio” e insuficiente avance que había impulsado previamente Juntos por el Cambio.

Luego de detallar las áreas donde el impuestazo se sentirá con más fuerza, y señalar que de avanzar en esta dirección lo único que se logrará será incrementar la fuga de empresas al exterior, Castello pidió que dejen de repartir barbijos en las sesiones. En su opinión, la Cámara de Diputados bonaerense debería repartir los antifaces de ladrones, para que los legisladores del Frente de Todos no tengan que robarles a los contribuyentes con la cara descubierta.

En diálogo con PanAm Post luego de la sesión, Castello resaltó que estas exposiciones son necesarias, incluso ante el riesgo de sufrir sanciones por parte del cuerpo legislativo. “Son las cosas que tenemos que hacer para llamar la atención sobre el salvaje incremento de impuestos a los que nos somete el oficialismo, tanto en la nación como en la provincia de Buenos Aires”, advirtió.

Como era de esperar, la intervención del legislador generó un revuelo en la cámara, ante las críticas de sus pares oficialistas que, como era de esperar, luego de arremeter contra el diputado de Avanza Libertad, se dedicaron a votar sin inconvenientes un nuevo impuesto contra los contribuyentes bonaerenses.

Una bancada liberal que le queda más cómoda

Castello no es un debutante en el parlamento de la provincia. Ya había sido legislador por Juntos por el Cambio, ingresando por la Coalición Cívica. Sin embargo, su primer turno como diputado provincial fue un tanto incómodo.

En varias oportunidades de enfrentó a su propio bloque, justamente por cuestiones en materia de impuestos, y también tuvo votos en disidencia. No solo con respecto al macrismo, sino a toda la cámara. Fue el único legislador en votar en contra de la ley que obligaba a mencionar a los “30000 desaparecidos” en los documentos que mencionan a la última dictadura militar.

El presidente de la bancada del espertismo comenzó su militancia política junto a Ricardo López Murphy en Recrear para el Crecimiento, partido que debutó electoralmente en las presidenciales de 2003.