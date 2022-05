Nueva York, 16 may (EFE).- El multimillonario Elon Musk cuestionó este lunes una cadena de mensajes del director general de Twitter, Parag Agrawal, sobre por qué existen alrededor de un 5 % de cuentas falsas en la red social con un tuit de un emoticono de un excremento.

«¿Cómo saben los anunciantes lo que obtienen por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter», escribió el hombre más rico del planeta en un segundo tuit.

Estos comentarios se producen después de que el máximo ejecutivo de Tesla pusiera a los inversores en vilo al informar que suspendía temporalmente la compra de la plataforma, que anunció por cerca de 44.000 millones de dólares, y rectificara poco después indicando que seguía comprometido con su adquisición.

El viernes pasado, Musk tuiteó que el acuerdo de Twitter quedaba suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas representan menos del 5 % de los usuarios.

Pero unas horas más tarde, el empresario cambió de idea y tuiteó que todavía estaba «comprometido con la adquisición».

En su hilo de mensajes Agrawal indicó hoy que la red social todos los días suspende más de medio millón de cuentas de spam «incluso antes de que los usuarios puedan verlas».

«El desafío más difícil es que muchas cuentas que parecen superficialmente falsas, en realidad, son personas reales. Y algunas de las cuentas falsas que en realidad son las más peligrosas, y causan el mayor daño a nuestros usuarios, pueden parecer totalmente legítimas», añadió.

Let’s talk about spam. And let’s do so with the benefit of data, facts, and context…

— Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022