Los candidatos liberales, agradecidos. La ley de Etiquetado Frontal que tenía obsesionado al kirchnerismo y a la izquierda fue aprobada de la mano de la mayor parte del bloque “opositor” de Juntos por el Cambio. El partido de Mauricio Macri tuvo votos a favor y en contra, pero la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical votaron en unanimidad por el sí. En las redes sociales hubo indignación y, tras la aprobación del paternalista y perjudicial proyecto, fue tendencia en Argentina la etiqueta “#SonLoMismo”.

Además de las duras restricciones en materia de publicidad, los productos comestibles que se consideren insalubres para el Estado pasarán a tener leyendas ubicadas en un octógono no menor al 5 % de la cara frontal del envase. Algunos dirán “Exceso en grasas saturadas”, “Exceso en azúcares”, o “Exceso en sodio”, entre otros anuncios de advertencia.

Ni lento ni perezoso, desde sus redes sociales, José Luis Espert aprovechó el voto de la mayor parte del bloque de Cambiemos para marcar diferencia, en víspera de las elecciones del 14 de noviembre, cuando competirá por el voto no kirchnerista contra Diego Santilli. Solamente con la leyenda “No al etiquetado frontal” le alcanzó para cosechar el apoyo de nuevos votantes que lo etiquetaban y le decían que habían decidido cambiar su voto para las legislativas.

Pero el dislate cambiemita no terminó con la votación de anoche, sino que continuó esta mañana con otra manifestación delirante del intendente capitalino, Horacio Rodríguez Larreta. En una entrevista con la periodista María O´Donnel, que equivocadamente preguntó por el fenómeno de “inflación sin emisión” durante el macrismo, el jefe de Gobierno (sin ningún argumento, no mucho menos sentido común) respondió, cual kirchnerista, que la inflación es un fenómeno multicausal. Por lo tanto, se despachó en contra de los supuestos “monopolios” que “no ayudan” con el problema de la inflación. Roberto Feletti, secretario de Comercio que impulsa los infames “congelamientos de precios”, no tardó en hacer leña del árbol caído en sus redes sociales.

Ante semejante traspié del referente del PRO, Javier Milei no tardó en recoger el guante y cargó contra el intendente en sus redes sociales. “Muchas gracias por darme la razón de que vos, como casta política, sos parte del problema y no de la solución”, señaló el candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que compite por el voto opositor con la lista de María Eugenia Vidal. Como ocurrió con Espert horas antes, varios usuarios en las redes etiquetaron al referente libertario para informarle que decidieron cambiar su voto.

.@horaciorlarreta Muchas gracias por darme la razón de que vos, como casta política, sos parte del problema y no de la solución.

El monopolio "impactaría" en el nivel de precios y no en su tasa de variación.

¿No habías estudiado economía?

¿Malas artes políticas mata economista? pic.twitter.com/vtaTGuVbco — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2021

Los errores del Frente de Todos desde el resultado de las PASO hicieron que muchos referentes macristas de distintas provincias digan que Alberto Fernández oficia por estas horas como “jefe de campaña de la oposición”. Sin dudas que algo de esto es cierto, pero también es verdad que la ley de Etiquetado Frontal y los delirios de Larreta sin dudas han contribuido al menos con algún puntito para las boletas de Javier Milei en la Ciudad y de José Luis Espert en la provincia.