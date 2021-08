Las repercusiones sobre la amenaza del presidente argentino, Alberto Fernández, que pretende declarar la conexión a internet “servicio público” no para. Luego de las críticas feroces de los candidatos liberales, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ahora pretende sumarse a la moda libertaria y advirtió acerca de lo evidente. Lo único coherente por parte del intendente porteño es su dependencia total y absoluta a las encuestas. Aunque ahora Horacio Rodríguez Larreta se hace el liberal, difícilmente logre seducir a los votantes de Javier Milei y Ricardo López Murphy.

“Necesitamos que las empresas inviertan en tecnología a fondo y cada vez más rápido. Entonces si el Estado quiere controlar todo, el riesgo que después no tengamos internet. Yo no estoy seguro. No vaya a ser entonces que el remedio sea peor que la enfermedad”, señaló Larreta en la primera disidencia conceptual con Fernández. Cabe destacar que, hasta este momento, el intendente y el presidente no tuvieron diferencias “ideológicas”, por así decirlo. El único contrapunto fuerte que hubo entre ambos fue por recursos, cuando el Poder Ejecutivo Nacional le recortó la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma.

Con respecto a la iniciativa presidencial, que no puede traer nada bueno, Larreta, fiel a su estilo obvio, señaló que “la conectividad hoy es clave para poder trabajar” y que muchas empresas de la Ciudad dependen absolutamente de un óptimo servicio de internet.

“Entonces, si regulamos como servicio público no vaya a ser cosa que después no tengamos internet o no tengamos con la velocidad que tenemos hoy”, resaltó. Lo cierto es que lo único que está de más en su declaración es que “no vaya a ser cosa”. Es obvio que el único destino que tiene Argentina si el Estado avanza sobre su idea de estatizar este beneficio es un nulo performance o la falta de conectividad.

En las últimas horas, en las usinas del PRO hay preocupación por el avance de los candidatos libertarios, motivo evidente por el cual ahora Larreta se hace el liberal con muy poca credibilidad. Ricardo López Murphy, que compite dentro de la interna de Juntos por el Cambio, viene creciendo lentamente en las encuestas, mientras que la candidata “oficial” del frente, María Eugenia Vidal, no deja de levantar cuestionamientos. Por su parte, Javier Milei pisó fuerte en su debut político el fin de semana con un acto multitudinario, lo que también uso nervioso al larretismo.

Ni lento ni perezoso, Alberto Fernández se puso a jugar fuerte en las internas opositoras, “peleando” más con los liberales que con el macrismo en sus últimas apariciones públicas. Su pedido a la juventud que le “marque boleto” a los libertarios, ya hizo que Milei levante el guante y lo desafíe a un debate. La confrontación directa entre el presidente y los liberales en las elecciones legislativas, no hace otra cosa que visibilizar al espacio, en detrimento del macrismo tradicional. La verdad, se lo merecen. Para la unidad opositora y el Gobierno, estarán las elecciones de 2023. Pero para que el liberalismo llegue consolidado, tienen que entrar todos al Congreso: Milei, Espert y López Murphy.