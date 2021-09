En Argentina hay euforia antikirchnerista. Mientras que en el Gobierno todavía se manejan entre la sorpresa y el aturdimiento, por una caída que fue mucho más dura de lo que esperaban y anticipaban las encuestas, en las redes sociales hay festejos de los votantes macristas, así como también de los liberales, que irrumpieron en la escena de la política grande del país. Repasemos algunos de los mejores memes que dejó el resultado electoral de este domingo.

Sin dudas que la cuarentena extrema, que tanto hartazgo generó en la ciudadanía, sumado a los quebrantos que dejó en el ámbito económico, fue una de las causas del resultado electoral de estos comicios. Ante lo irremontable del resultado de las primarias, y con el recuerdo fresco del encierro, uno de los memes lo mostró a Alberto Fernández pidiendo que la gente se quede en casa el día de las elecciones de noviembre. Difícil.

Además del escándalo del “vacunatorio VIP” y las fiestas en la quinta de Olivos, una de las cosas que más indignación generó fue el velatorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada.

Ante las caras largas de la derrota, un usuario decidió hacer una analogía con lo sucedido ayer y la organización del evento de despedida al futbolista que falleció en noviembre. ¿Habrá también un último adiós para el kirchnerismo?

La víctima más predecible de la debacle peronista fue indudablemente Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados, que había prometido que jamás retornaría al kirchnerismo, fue una de las caras más repetidas en los memes que circulan desde ayer.

En algunos se le ve como buscando un nuevo destino político (como ya hizo en tantas oportunidades) y en otros mimetizándose con el economista libertario Javier Milei, el gran ganador de la jornada electoral.

El resultado de las PASO dejó muchos perdedores y varios ganadores, que se disputarán el capital político y la responsabilidad de lo sucedido dentro de la coalición de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, si hubo un candidato que dio el batacazo solito y se convirtió en la estrella de la noche, ese fue Javier Milei. En el búnker hubo mucha emoción y lágrimas, manifestaciones que no necesariamente coincidían con los rostros de las militantes femeninas.

La foto más significativa de este 12 de septiembre fue, de manera incuestionable, la de Cristina Kirchner con la cabeza gacha, en un momento, mientras Alberto Fernández reconocía la derrota. La imagen fue replicada por todos lados con festejos, y hasta le hicieron un meme reemplazándola por la terrorífica protagonista de la película The Ring en similar posición. ¿Habrá recibido CFK la tenebrosa llamada que le dice que tiene los días contados? Políticamente hablando, claro…

#MacriEsElLider

Me encanta leer a los KKs y más cuando creían q hoy sería otro día más de seguir afanando (hubo vandalismo con boletas de cambiemos y otras q NO son de este #GobiernoCriminalyCorrupto, pero igual los garcharon a ellos, Tolosa no le pregunto a los ASTROS 🤣🤣🤣) pic.twitter.com/7wbbcxqTlk

— Angeles22 (@Angeles22_32) September 13, 2021