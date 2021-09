Larry Elder, abogado y presentador de televisión de raza negra figura como el candidato republicano con mayor respaldo. Asegura que el problema principal que enfrenta California «es la intromisión del gobierno”. También apela al voto latino, apuntando entre otros temas, a la educación, «una de las razones por las que la mayoría de los hispanos ahora apoya el revocatorio del gobernador Newson».

Un punto importante es lo que algunos analistas han visto en las encuestas. Los latinos, un electorado tradicionalmente demócrata que ha sido clave en California, pueden haberse resentido con Newsom, apuntó el medio The Hartford Courant. De resultar cierto, «sería parte de una tendencia nacional que llevó al republicano Donald Trump a ganar un terreno significativo entre el grupo demográfico en su campaña presidencial del año pasado».

El descontento de los californianos fue el detonante para promover la petición, la cual fue presentada en febrero de 2020 por Orrin Heatlie, un sargento del alguacil retirado. Posteriormente fue aprobada en junio de 2020. Opositores al gobernador reunieron 1,5 millones de firmas, según el portal NPR, el número equivalía al 12 % de los votos emitidos en la anterior elección para gobernador en 2018.

Las cartas estaban echadas contra el demócrata. El grupo de campaña detalló las razones: «Vivienda inasequible, crimen en aumento, escuelas que fracasan, contratistas independientes sin trabajo, deuda de pensiones». Luego se sumaron las molestias por las restricciones para frenar la pandemia, como la exigencia a los ciudadanos de quedarse en casa. Mientras tanto, Newson cenaba con amigos sin ningún tipo de medida sanitaria.

Son 46 candidatos que esperan que los electores revoquen al gobernador. En la boleta habrá dos consultas, la primera si se debe retirar a Newsom; la segunda, quién debería reemplazarlo. A pesar de que los demócratas superan dos a uno a los republicanos, encuestas de Emerson College / Nexstar Media demostraban cortas diferencias entre quienes apoyaban el revocatorio y quienes no. En julio, 43 % apoyaba el revocatorio en California, frente a 48 % en contra. A finales de ese mes, la brecha se redujo a 46 % frete a 48 %. El último balance, entre el 10 y 11 de septiembre, arrojó 40 % a favor frente a 60 % en contra. Es la primera encuesta de la firma que registra un apoyo a Newsom superior al 48 %.

EXCLUSIVE: We've obtained photos of Governor Gavin Newsom at the Napa dinner party he's in hot water over. The photos call into question just how outdoors the dinner was. A witness who took photos tells us his group was so loud, the sliding doors had to be closed. 10pm on @FOXLA pic.twitter.com/gtOVEwa864

— Bill Melugin (@BillFOXLA) November 18, 2020