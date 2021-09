Las relaciones diplomáticas entre España y Ecuador atraviesan un episodio de tensión con la renuncia de Pascual Del Cioppo como el embajador del gobierno de Guillermo Lasso ante La Moncloa, después de ventilar que el mandatario andino solicitó ocultar la investigación de los negocios entre el expresidente socialista Rafael Correa y una cooperativa ligada a Podemos.

Con una “excusa formal” el diplomático renunció al cargo que recién le había sido conferido para asumir el 16 de septiembre, así lo anunció la Cancillería en su cuenta en Twitter.

Comunicamos que el día de hoy, martes 31 de agosto de 2021, el Gobierno de la República del Ecuador ha recibido la excusa formal del Señor Pascual Del Cioppo para ejercer el cargo de Embajador del Ecuador en España. pic.twitter.com/Nizp3Csx7C — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) September 1, 2021

La petición del mandatario ecuatoriano, según Del Cioppo, era “no crearle un problema” ni a Pedro Sánchez, ni a Podemos por la ventilación de datos que hablen sobre el pago de 394.000 euros —equivalentes a 466.000 dólares— a Kinema, la cooperativa del partido izquierdista español, fundada por el diputado Rafael Mayoral para prestar asesoramiento jurídico sobre los desahucios a los ecuatorianos residentes en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia.

Estos pagos que se llevaron a cabo, al menos, entre los años 2013 y 2014 a través de la Embajada de Ecuador en España y ascendieron a 1.500.000 de dólares. “El presidente Lasso está al tanto de todos los contratos con Kinema” aseguró a OkDiario.

Un diputado con censura

En su imprudencia, Del Cioppo incluso detalló que le ordenaron silenciar al asambleísta Esteban Torres, quien registró una petición en la Asamblea Nacional de Ecuador para que el ministro de Exteriores ecuatoriano, Mauricio Montalvo, hiciera públicos los contratos.

“Yo ya he hablado con Torres porque nosotros no estamos interesados en armar más lío del que ya existe, porque mientras se mantenga el Gobierno de coalición es un problema para nosotros. No porque el Gobierno de Pedro Sánchez tenga nada que ver en esto, pero Podemos sí y es parte del Gobierno. Por eso nos parece que está fuera de lugar que nosotros estemos echando más leña al fuego. Sabemos que este tema puede traerle problemas al Gobierno de Sánchez con su aliado y no queremos que ocurra. Hay que saber respetar”.

Eso pensó pero el lío fue inevitable. A pesar de que admitió su contacto con el diputado Torres por ser “una persona muy allegada a Vox” y posiblemente esta tolda opuesta a Sánchez lo incitó a solicitar a la plenaria andina una revisión.

“Los de Vox, en vez de ayudar están perjudicando. Están tratando de crear un incidente. Y no está bien. Nosotros no tenemos nada en contra del Gobierno de Sánchez, más bien todo lo contrario”, le expresó al diputado.

Palabras perdidas. “Del Cioppo se inmola en su rol diplomático en España y provoca un cisma antes de asumir la Embajada», tituló Expreso; «Pascual del Cioppo, en el ojo del huracán», aseguró La Posta.

En confidencialidad

Primicias solicitó a la Cancillería copias de los contratos celebrados por la Embajada de Ecuador en España, incluyendo el contrato mencionado por Del Cioppo a mediados de agosto. Aunque la Ley de Transparencia y acceso a la Información establece un plazo de 10 días hábiles a las instituciones públicas para responder estos pedidos todavía no hay divulgación alguna.

El recorrido del documento en el sistema de gestión documental Quipux indica que se ha pedido “un proyecto de respuesta” desde el 25 de agosto. Pero en los comentarios precisa que los contratos de asesoría legal, como el de Kinema, están sujetos a “cláusulas de confidencialidad”.

El comentario apunta que los contratos de la Embajada de España con prestadoras del servicio legal contemplan la siguiente cláusula de “Buena fe y confidencialidad de la información”: “Constituyen principios y normas fundamentales de este contrato, la buena fe y la confidencialidad de la información. Ninguna de las partes podrá divulgar de manera unilateral el contenido de las cláusulas del presente contrato, ni la información que del mismo se derive”.

Sin embargo, el requerimiento parece que verá la luz a través del diputado Torres, quien en su cuenta en Twitter publica que la Cancillería “trasladó” su solicitud a la “Misión Diplomática” y espera “contar con la información en los próximos días” porque es “fundamental conocer si se financió a comunistas en el exterior con dinero de los ecuatorianos”.

Hoy a la 13h50 recibí esta respuesta por parte de @CancilleriaEc. Espero contar con la información en los próximos días. Se trasladó el requerimiento a la Misión Diplomática. Es fundamental conocer si se financió a comunistas en el exterior con dinero de los ecuatorianos. https://t.co/8TA6jjO2Iy pic.twitter.com/TM9LAphuj6 — Esteban Torres Cobo 🇪🇨 (@etorrescobo) August 30, 2021

Un funcionario en un paraíso

Sin acceso a los detalles de los contratos, otro de los motivos que según el medio español incidieron en la salida de Pascual del Cioppo es la sociedad offshore que registró en el paraíso fiscal de Panamá.

Según el Registro Mercantil de Panamá, el pasado 4 de marzo de 2021, la esposa de Del Cioppo, Priscila María Ramos, constituyó la sociedad PMR MANAGEMENT INC dedicada a la “consultoría empresarial, comisionista de compañías, operaciones con cuentas bancarias y adquisición y arrendamiento de toda clase de bienes”.

En las escrituras de la compañía se reportó el domicilio familiar que ambos usan en Ecuador: una mansión ubicada en la Urbanización Rinconada del Lago de Samborondón, en Guayaquil. Además de Priscila María Ramos, que figura como presidenta de la mercantil, también figuran Paul Lewis (como director y secretario) y Luis Aníbal Ceballos Córdova (como director y tesorero).

Como mínimo, el matrimonio formado por Del Cioppo y Ramos dispone de 10.000 dólares en Panamá, que es el capital que tuvieron que depositar para constituir la sociedad offshore. Este hecho vulnera la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de Febrero del 2017. En ese texto legal se prohíbe a cualquier funcionario público tener dinero en un paraíso fiscal. Tanto a su nombre como al de su cónyuge, como es el caso. Entre las sanciones por vulnerar esta norma está la de cesar de la responsabilidad pública.

Con testaferros

Priscila María Ramos usó como suscriptores a dos testaferros profesionales con miles de empresas offshore en Panamá a su nombre. La primera de ellas, llamada Zuleyka Alemán Calderón, figura en otras 4.078 sociedades, y la segunda, Verónica Camaño, en otras 1.480 offshore en Panamá.

La esposa de Del Cioppo no sólo figura como presidenta de PMR MANAGEMENT INC, también aparece como directora y representante legal luego de recurrir a Mata & Pitti, un despacho de abogados que figura en los Papeles de Panamá, la famosa lista de defraudadores fiscales.

En concreto, este bufete figura vinculado a las fundaciones Cordoama, Jamay, Maycocks y Stabilo, radicadas todas ellas en el también paraíso fiscal de Malta. Esta vinculación radica en el domicilio de las entidades: el primer piso de la Torre Avanzada de la calle Ricardo Arias, en la ciudad de Panamá. Una dirección que también aparece en la sociedad offshore de la mujer del futuro embajador en España. Este bufete, según las escrituras, es el agente residente de la sociedad de la esposa de Del Cioppo en el paraíso fiscal.