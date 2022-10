Ante el mal desempeño en materia económica y migratoria del gobierno demócrata que dirige Joe Biden, la defensa del aborto se ha convertido en la principal bandera de este partido para las elecciones de medio término del 8 de noviembre, en las que los republicanos podrían recuperar el control de ambas cámaras del Congreso y complicarle la gobernabilidad a la actual administración. Tanto el propio Biden como el expresidente Barack Obama han entrado en escena a tres semanas de los comicios con discursos que van en la misma dirección.

A finales de junio, la Corte Suprema de EE. UU. revocó la sentencia «Roe vs. Wade», con lo que se puso fin a la protección al aborto en el ámbito federal y se dejó en manos de los estados la facultad para legislar en esta materia. Esto desató protestas en varias ciudades por parte de grupos feministas, alineados con la nueva tendencia «progresista» del Partido Demócrata, lo que ahora Biden y Obama pretenden capitalizar electoralmente para movilizar a sus votantes.

«¡Si quieren proteger el derecho de una mujer a elegir, entonces tienen que votar! Por eso estas elecciones son tan importantes», dijo el presidente Joe Biden, a lo que agregó: «Le pido al pueblo estadounidense que recuerde cómo se sintió el día en que se produjo esa decisión judicial extrema (…) ¡Voten, voten, voten!».

Hacía referencia a la derogación del fallo «Roe vs. Wade» que protegía el aborto en el ámbito federal desde 1973. Biden prometió que lo primero que hará será promover el aborto como derecho federal con una iniciativa legislativa. Esto en caso de que su partido consiga expandir la mayoría que tiene en el Congreso. Incluso fue un paso más allá con su estrategia electoral con el aborto como bandear al pedir a las personas que rechazan la decisión de la Corte Suprema que no olviden el «enfado» y el «miedo» que sintieron tras la decisión del máximo tribunal.

Republicans want a national ban on abortion—but if we elect two more Democratic senators and keep the House, we will codify Roe v. Wade. pic.twitter.com/vyvNKzN1wG

Al exhorto que hizo Biden se sumó este miércoles el expresidente Obama, quien mediante un video instó a los votantes demócratas a participar en los comicios del 8 de noviembre porque –a su juicio– están en juego «los derechos fundamentales».

Se refería también al aborto. «Nuestros derechos fundamentales están en juego, especialmente los derechos reproductivos de las mujeres», se escucha en el video publicado en su cuenta de Twitter.

Election Day is right around the corner, and I want to be clear about what’s at stake. Our fundamental rights are on the ballot – especially women’s reproductive rights.

So don’t sit this election out. Make a plan to vote right now at https://t.co/NKXRGMYABn. pic.twitter.com/6jLY5d29D1

— Barack Obama (@BarackObama) October 19, 2022